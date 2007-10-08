زبان بازیگران تاجیک "شکرانه" را از ریتم انداخت

مریم کاویانی، بازیگر نقش مریم در مجموعه "شکرانه"، درباره ویژگی‌های این نقش به خبرنگار مهر گفت: "نقش مریم در میان کارهایی که انجام داده بودم متفاوت بود، چرا که اکثراً در نقش‌ آدم‌های مظلوم بازی کرده بودم، اما شخصیت مریم و جنس بازی‌اش در مجموعه "شکرانه" متفاوت بود. وقتی طرح قصه را خواندم به نظرم جذاب بود، به همین دلیل نقش را پذیرفتم."

وی درباره اینکه چرا شخصیت مریم در این مجموعه عمق ندارد و در کلیشه‌ باقی مانده، توضیح داد: "شخصیت مریم در طرح قصه متفاوت از وقتی شد که فیلمنامه نوشته شد. در طرح قصه مریم شخصیت خاصی داشت، حتی حضور خاصی هم در ایران داشت، اما کمبود زمان و آماده نبودن فیلمنامه که شبانه نوشته می‌شد و روز به روز به دست ما رسید باعث پرداخت نامناسب شخصیت مریم شد. در واقع تعجیل و زمان کم در این قضیه بی‌تاثیر نبود."

بازیگر نقش مریم درباره اینکه فکر می‌کنید همزمان بودن نگارش فیلمنامه با تولید تا چه حد به کار ضربه زده، گفت: "نمی‌توانم در این باره قضاوت کنم. متاسفانه این طور شده، اما تجربه شد که دیگر کاری را نپذیرم که فیلمنامه‌اش آماده نیست. البته با توجه به اینکه شخصیت مریم چندان پخته نیست، اما جزو سکانس‌های گرم قصه است."

وی در ادامه افزود: "در مجموع احساس می‌کنم قصه بخش ایران با تمام نقایصی که دارد گرمتر از بخش تاجیکستان است، چرا که زبانی که بازیگران تاجیکستانی صحبت می‌کنند باعث شده قصه کمی از ریتم بیفتد و افت کند. احساس می‌کنم بخش تاجیکستان حس غریبی دارد و مخاطبان همذات‌پنداری که با ایران می‌کنند تا این حد با تاجیکستان نمی‌کنند."

کاویانی درباره اینکه شما در مجموعه "او یک فرشته بود" با فیلمنامه‌ای که آماده نبود بازی کردید، پس چرا دوباره این تجربه را تکرار کردید، گفت: "این مسئله بستگی به شرایط خودش دارد. در مجموعه "او یک فرشته بود" تمام اتفاقات در خانه می‌افتد و اتفاق دیگری نداشتیم، اما مجموعه "شکرانه" این طور نبود."

بازیگر نقش مریم درباره مفهوم حق الناس در مجموعه "شکرانه" گفت: "مسائلی که در این مجموعه مطرح می‌شود به وضوح در زندگی روزمره ما وجود دارد. از سوی دیگر قرار نبود مجموعه "شکرانه" زیر پوستی باشد، بلکه قصد داشتیم کاری برای ماه رمضان بسازیم که برای مردم قابل باور باشد. البته من سر کار هستم و تا به حال پنج قسمت از این مجموعه را بیشتر ندیدم. بنابراین نمی‌توانم قضاوتی هم داشته باشم."