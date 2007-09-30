برنامه تیم های ورزشی دانشگاه آزاد در مسابقات بین دانشگاهی جهان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد و مربیان تیم های اعزامی این دانشگاه به مسابقات بین دانشگاه های جهان صبح امروز در ساختمان تربیت بدنی دانشگاه آزاد برگزار شد.

دراین جلسه که به تشریح شرایط تیم های دانشگاه آزاد پیش از اعزام به مسابقات بین دانشگاهی جهان اختصاص داشت، دکتر بهرام قدیمی، علی دایی و امیرحسین پیروانی(مدیرفنی و سرمربی تیم فوتبال دانشگاه آزاد )، علیرضا موحدی (سرمربی تیم والیبال دانشگاه آزاد)، احمد طاهری ( سرمربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد)، آشور گل محمدی ( سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد) و مریم هاشمی ( سرمربی تیم والیبال بانوان دانشگاه آزاد) حضور داشتند.

مسابقات بین دانشگاهی جهان از روز سه شنبه دوم اکتبر- 10 مهرماه آغاز می شود. این مسابقات تا روزجمعه سیزدهم مهرماه در وین ادامه خواهد یافت. روز دوشنبه همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه مسابقات فوتبال نیز شروع خواهد شد که تیم فوتبال دانشگاه آزاد درهمین روز به مصاف تیم دانشگاه فنی وین خواهد رفت.

تیم فوتبال دانشگاه آزاد روز یازدهم اکتبر در دوبازی به ترتیب به دیدار دانشگاه دولتی روسیه جنوبی و انت ورپ بلژیک خواهد رفت. فوتبالیست های دانشگاه آزاد روز چهارشنبه چهارم اکتبر برابر با 12 مهرماه در آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی به دیدار تیم دانشگاه فنی نروژ خواهند رفت.

درصورت صعود به مرحله حذفی این تیم طی روزهای پنجشنبه و جمعه در دیدارهای نهایی به میدان خواهد رفت. این برای نخستین بار است که تیم فوتبال دانشگاه آزاد به مسابقات بین دانشگاه های جهان اعزام می شود.

تیم فوتسال مردان دانشگاه آزاد در دومین تجربه حضور در مسابقات بین دانشگاه های جهان با هدف ارتقا رتبه پنجم دوره گذشته به مصاف حریفان می رود.

این تیم در نخستین بازی خود روز سه شنبه هفته جاری در دو بازی ابتدا به دیدار دانشگاه اقتصاد صربستان می رود و پس از آن با دانشگاه دولتی ساخالین روسیه دیدار می کند. این تیم در ادامه طی روزهای یازدهم و دوازدهم مهرماه در آخرین دیدارهای مرحله مقدماتی با تیم دانشگاه فنی پاناما و مندلیف روسیه دیدار می کند.

مسابقات فوتسال درسه گروه پنج تیمی برگزار می شود که تیم های برتر هر گروه به همراه بهترین تیم دوم گروه های سه گانه درمرحله نهایی حضور می یابند که دیدارهای این مرحله روز جمعه برگزار می شود.

تیم والیبال دانشگاه آزاد با هدف دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات والیبال بین دانشگاه های جهان حضور می یابد. این مسابقات با حضور 10 تیم در دو گروه برگزارمی شود. تیم دانشگاه آزاد ابتدا روز سه شنبه دهم مهرماه در دو بازی ابتدا با تیم انستیتو مهندسی مسکو و آکادمی شمال غرب روسیه دیدار می کند. این تیم روز چهارشنبه 11 مهرماه در سومین دیدار خود با دانشگاه سانیو ایتالیا مصاف می دهد و در آخرین دیدارهای مرحله مقدماتی روز پنجشنبه 12 مهرماه به ترتیب با دانشگاه سان مارینو و دانشگاه حقوق و علوم سیاسی چین دیدار می کند.

در صورت صعود به مراحل نهایی، تیم والیبال دانشجویان ایران در آخرین روز جمعه 13 مهرماه همزمان با روز پایانی مسابقات به میدان خواهد رفت.

بسکتبالیست های دانشگاه آزاد پس از کسب مقام سومی مسابقات بین دانشگاه های جهان در سال گذشته در این دوره با هدایت آشور گل محمدی به دیدار رقبا خواهند رفت. این تیم در گروه خود با تیم های انستیتو مهندسی روسیه، دانشگاه دولتی سین گراد و کاتولیک ایتالیا همگروه است که طی روزهای دهم تا دوازدهم به مصاف آنها خواهند رفت.

پس از آنکه پیراهن رسمی بانوان والیبالیست ایران از سوی فدراسیون جهانی تایید شد، مسئولان دانشگاه آزاد تصمیم به اعزام تیم بانوان این دانشگاه به مسابقات اتریش گرفتند.

والیبالیست های خانم دانشگاه آزاد در مرحله گروهی با تیم های دانشگاه سن پترزبورگ روسیه، سان مارینو، دانشگاه بین المللی شمال روسیه و دانشگاه کاتولیک ایتالیا روبرو می شود.

مسابقات بین دانشگاه های جهان روز جمعه سیزدهم مهرماه با برگزاری مراسم اختتامیه به پایان می رسد.

دانشگاه آزاد با اعزام چهره های ملی پوش در رشته های مختلف به دنبال کسب جایگاهی در خور توجه در بین تیم های حاضر در مسابقات بین دانشگاه های جهان است. این تیم بامداد فردا (دوشنبه) تهران را به مقصد وین محل برگزار مسابقات ترک می کند.

مسابقات فوتبال بین دانشگاه های جهان در دو وقت 25 دقیقه ای برگزار خواهد شد که با حضور 24 تیم در 6 گروه دنبال می شود.

در رشته فوتسال مردان نیز 20 تیم حضور دارند که در چهار گروه پنج تیمی با هم رقابت می کنند. این مسابقات نیز در دو وقت 20 دقیقه ای برگزار می شود.

مسابقات بسکتبال بین دانشگاه های جهان نیز در چهار کواتر 10 دقیقه ای برگزار می شود، رقابت های والیبال نیز در سه گیم انجام خواهد شد.