نقد هایدگر از تفکر تکنیکی

معروف است که می‌گویند سه ایده‌آلیست یعنی افلاطون و هگل و هوسرل سرچشمۀ تفکر نظری در باب تکنولوژی هستند. فلسفۀ افلاطون سبب شد ارسطویی خلق شود که علم را دامن زد، هگل زمینه را برای مارکس فراهم کرد و پدیدارشناسی هوسرل هایدگر را برانگیخت. اما اگر محور را بر هایدگر و دیوئی قرار دهیم می‌توانیم بگوییم که هر دو این فیلسوفان به عمل بسی توجه داشتند و میان دانش و عمل ارتباطی تنگاتنگ می‌دیدند. هر دوی این متفکران همچنین میان دانش تکنولوژیک و شیوۀ عمل کردنش ارتباطی نزدیک می‌دیدند.

در اینجا البته هایدگر پیشتار است. خاستگاه اولیۀ بحث به کتاب "هستی و زمان" بر می‌گردد که وی در این کتاب تحلیلی از نقش و جایگاه وسیله در زندگی انسان و ارتباطی که انسان با آن برقرار می‌کند ارائه می‌کند. هایدگر در مقاله‌ای که پس از جنگ جهانی دوم می‌نویسد و به "پرسش از تکنولوژی" معروف است این تفکر را پی می‌گیرد. او تکنولوژی را بر علم مقدم می‌داند و معتقد است تفکر جهان مدرن گونه‌ای تفکر تکنولوژیک است که جهان را به عنوان منبع انرژی و وسیله‌ای برای استفاده در نظر می‌گیرد. علم نیز به عنوان ابزاری برای این تکنولوژی و اهداف آن وارد صحنه شده است.

مدعای هایدگر این است که تکنولوژی به صورت بی‌رحمانه‌ای گوی سبقت را از ما برده است. ما در تغییر کل این جهان به کار گمارده شده‌ایم تا محصولات خام را به فرآیندهای تکنیکی مبدل سازیم. ما چیزی بیش از موضوعات تکنیک نیستیم که در مکانیسمی که به وجود آورده‌ایم غرق گشته‌ایم. جوهر این تکنولوژی برنامه‌ریزی روشمند برای آینده است. برنامه‌ریزی در جهانی عمل می‌کند که این جهان چندان از جهت مفهومی کوتاه شده است تا با فعالیت قدرت انسانی جور درآید. نظم مجدد تجربه حول یک برنامه، خشونتی غیرمجاز را از سوی موجودات انسانی بر طبیعت به وجود می‌آورد. ابزارگرایی جهانمشول وحدت همه چیز را به هم می‌زند و انبوهی از امور بی‌تجسد جایگزین اشیایی شده‌اند که در ارتباط تنگاتنگ با انسان قرار داشته‌اند.

اگر بخواهیم عبارات هایدگر را به زبان خودمان ترجمه کنیم می‌توانیم بگوییم که او تصریح می‌کند که تکنولوژی نوع جدیدی از نظام فرهنگی را می‌سازد که جهان ما را به عنوان شیئی برای کنترل معرفی و بازسازی می‌کند. این نظام با دینامیک گسترده‌ تعریف می‌شود که به هر حوزۀ پیشامدرنی وارد می‌گردد و همۀ زندگی اجتماعی ما را شکل می‌دهد. این ابزارگرایی انسان و جامعه چنان تعین پذیرفته که راه مفری برای آن موجود نیست . تنها امید، یک احیای معنوی مبهم است که بسی انتزاعی است و نمی‌تواند فعالیت تکنیکی جدید را معرفی نماید. همانگونه که وی در آخرین مصاحبه اش گفته تنها یک خدا می‌تواند ما را از این نیروی مخرب پیشرفت محافظت کند.

این نقد از خطر بالقوه‌ای که تکنولوژی مدرن برای جهان ما به وجود آورده نیرو می‌گیرد. اما تردیدهای ما آنگاه پررنگ می‌شوند که هایدگر میان کار اصیل صنعتگر یونانی برای ساختن یک کاسه و ساختن سد راین تمایز قایل می‌شود. صنعتگر یونانی با شکل دادن به ماده‌ای چون خاک کاسه خود را می‌سازد اما تکنولوژیست مادۀ اصلی را از خاصیت اصیلش تهی می‌کند، جهانی دیگر می سازد و خواهان تغییر جهان مطابق برنامۀ خودش است. به تعبیر دیگر هایدگر هرچند خاستگاه تفکر تکنیکی را به یونان باستان می‌برد هنوز میان تخنه و صنعت یونانی با تکنولوژی جدید تمایزی آشکار می‌بیند.

در جهان جدید این انسان نیست بلکه ابزارگرایی است که این عمل را صورت می‌دهد. این کار صرفاً قصدی انسانی نیست بلکه راهی ویژه است که در آن وجود خودش را از طریق قصد انسانی ظاهر و مخفی می‌سازد. از این سخن گونه‌ای دترمینیسم تکنولوژیک هم استنباط می‌شود. چرا که تقدیر بر این قرار گرفته که وجود در جهان جدید به شیوه‌ای خاص بروز داشته باشد.

شکی نیست که هایدگر در این مدعا که تکنولوژی مدرن بیشتر از تکنولوژی سنتی مخرب است بر حق است. این نکته هم درست است که ابزارهای تکنولوژیک خنثی نیستند و اینکه محتوای جوهری آنها بر جامعه مستقل از اهدافی که محقق می‌کنند تأثیر می‌گذارند. بنابراین مدعای اصلی وی آن است که ما در دامی که خود پهن کرده‌ایم افتاده‌ایم و این نظر قابل باور است. ما بصیرت فهم آنچه را در این تبدل انسانی فدا می‌شود از دست داده‌ایم و نمی‌توانیم بفهمیم که منابع برای اهدافی که مبهم هستند در حال فدا شدن هستند. معنایی برای این خسران فاجعه‌بار مدرنیزاسیون موجود نیست چرا که این تغییر از سنت به مدرینته پیشرفتی به حساب می‌آید که این پیشرفت بر معیار کارآمدی که ذاتی مدرنیته است و از سنت بیگانه است استوار است. نظریۀ جوهری هایدگر در باب تکنولوژی تلاش می‌کند ما از از این خلل آگاه سازد.

پاره‌ای ابهامها در رویکرد هایدگر موجودند. او ما را هشدار می‌دهد که جوهر تکنولوژی تکنولوژیک نیست. یعنی تکنولوژی نمی‌تواند از طریق کارکردش فهم شود، بلکه باید از طریق مشارکت تکنولوژیک با جهان فهم گردد. اما پرسش این است که آیا این مشارکت صرفاً یک گزینه است یا تقدیر تاریخی ما است. همانطور که گفتیم از فحوای سخن هایدگر این نکته برداشت می‌شود که ما راهی برای فرار از این رابطه نداریم و برای رفع مشکلات تکنولوژی تنها راه علاج تغییر این دورۀ تاریخی است. این دیدگاه جبرگرایانۀ هایدگر به نظر با واقعیات تاریخی تکنولوژی و نسبت آن با فرهنگهای گوناگون سازگاری ندارد.

به تعبیر دیگر دیدگاه هایدگر نسبت به تکنولوژی چنان و چندان جبرگرایانه و ماهیت‌محورانه است که مجال نمی‌یابد نسبتهای چندگانۀ جامعه و فرهنگ با تکنولوژی را بررسی کند. علاوه بر این تفکر هایدگر در باب تکنولوژی نمی‌تواند میان کاربرد اشتباه از تکنیک چون رو آوردن به سلاحهای کشتار جمعی با انواع و اقسام تکنیکهایی که زندگی را برای انسان راحت کرده‌اند تمایز قایل شود.

