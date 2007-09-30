رفتار اسلامی ایران باید به جهانیان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با بیان این مطلب که فرهنگ علوی و فرهنگ شهادت جزء افتخارات ما به شمار می رود، افزود: باید در مطالعات اجتماعی نگاه مذهبی و باورهای عمیق دینی و ملی ما حاکم باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما سابقه دیرین فرهنگ علوی را در استان مازندران داریم و باید در برنامه ریزی برای فرهنگ استان به این مهم توجه شود.

استاندار خواست تا در تعیین شاخص های تحلیل وضعیت فرهنگی استان مازندران کاملا واقعیت ها، ارزش ها و اعتقادات جامعه در نظر گرفته شود.

شفقت با اشاره به پیشینه فرهنگی عمیق استان تأکید کرد شاخص های تعیین شده باید ما را به سمت یک رفتار جهان اسلامی و شیعی سوق دهد و ما به دنبال یک رفتار جهان اسلامی هستیم.

در این جلسه شاخص های تحلیل وضعیت فرهنگ عمومی استان در حوزه های شناخت جامعه آماری، آگاهی ها، باورها، نگرشها و رفتارهای مذهبی، روابط و ارزش های اجتماعی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی، باورها، نگرش ها و رفتارهای خانوادگی، وسیله های ارتباطی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این جلسه آیت الله جوادی آملی، آقای دکتر حجتی، دکتر علی اوسط خانجانی، حجت الاسلام دکتر عباس نیکزاد، خانم زهرا شرف الدین برای معرفی به شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شدند.

آیت الله محمد فاضل استرآبادی ، آیت الله جباری، حجت الاسلام دکتر لائینی، حجت الاسلام مشایخ، دکتر گلدوست، آقای موسوی روشن، آقای گل برار رئیسی و خانم مهتاب شورمیج به عنوان خادمان فرهنگ عمومی استان مازندران به جلسه شورا معرفی شدند.