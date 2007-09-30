یادبود حسین ابراهیمی در انجمن نویسندگان کودک برگزار می شود

جواد جزینی دبیر انجمن نویسندگان کتاب کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: قرار بود بعد از انتشار کتاب "رویای بابک" حسین ابراهیمی الوند، انجمن به رونمایی این کتاب اقدام کند و در کنار آن مراسم تجلیل و قدردانی از خدمات ارزنده او نیز برگزار شود.

وی افزود: متاسفانه با درگذشت این نویسنده ارزنده، برگزاری چنین برنامه ای منتفی شد ولی در حال حاضر انجمن تصمیم دارد مراسم نکوداشتی برای ابراهیمی الوند در تهران و زادگاه وی گلپایگان برگزار کند. همچنین در تدارک برگزاری مراسم بزرگداشت حسین ابراهیمی بطور گسترده تری هستیم که تاریخ برپایی آن هنوز مشخص نیست.

به گفته جواد جزینی، این مراسم بزرگداشت قرار است به زودی توسط انجمن و با همکاری نهادهای مرتبط فرهنگی چون وزارت ارشاد، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و شورای کتاب کودک برگزار شود.