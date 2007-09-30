دیدار پنهانی نمایندگان فتح و حماس در بیروت/ آزادی قریب الوقوع 87 اسیر فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج چاپ امارات متحده عربی، بنابر اعلام منابع آگاه فلسطینی،" محمد نزال" عضو دفتر سیاسی جنبش حماس و جبریل رجوب عضو شورای انقلابی جنبش فتح، هشتم سپتامبر(17 شهریور) در بیروت با یکدیگر دیدار کرده اند.

به گفته این منابع دیدار رجوب و نزال در فضای مثبتی انجام شد و طرفین با این مسئله که گفتگو تنها راه خروج از بحران کنونی فلسطین است، تاکید کردند، اما این مسئله که این گفتگوها چه زمانی و به چه شکلی آغاز شود، تنها نقطه مورد اختلاف میان آنها بود.

این منابع افزودند: دیدار رجوب با نزال، با موافقت ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و کمیته مرکزی جنبش فتح انجام شده است.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: یکی از مسئولان رژیم اسرائیل امروز اعلام کرد که اسرائیل روز دوشنبه 87 اسیر فلسطینی را آزاد خواهد کرد.

این اسیران وابسته به جنبش فتح هستند. 29 نفر از آنان از اهالی نوارغزه و بقیه ساکن کرانه باختری هستند.

به گفته این مسئول اسرائیلی، آزادی این اسرا در راستای حمایت از ابومازن انجام خواهد شد.

از سوی دیگر به گفته شاهدان و منابع امنیتی فلسطین، بیش از یکصد فلسطینی سرگردان در گذرگاه رفح، امروز صبح از طریق مرزهای زمینی مصر وارد غزه شدند.

به گفته منابع داخلی فلسطین، بیشتر این افراد از عناصر جنبش حماس هستند. فرج الغول و مشیر المصری دو تن از نمایندگان جنبش حماس در مجلس قانونگذاری فلسطین نیز از جمله کسانی بودند که امروز وارد اراضی فلسطینی شدند.

لازم به ذکر است ورود این افراد به اراضی فلسطینی در چارچوب توافق میان دولت اسماعیل هنیه و طرف مصری انجام شد.

رژیم صهیونیستی از اواسط ژوئن تا کنون(کنترل حماس بر نوارغزه) گذرگاه رفح، تنها راه ارتباطی نوارغزه با جهان خارج را بسته است.

خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین) نیز گزارش داد: نظامیان رژیم صهیونیستی امروز با حمله به کرانه باختری، 11 فلسطینی را در بیت لحم، الخلیل، رام الله و دیگر شهرهای کرانه باختری بازداشت کردند.

خبر دیگر اینکه در جریان درگیری نمازگزاران در مسجدی در خان یونس، هشت فلسطینی زخمی شدند.

این درگیری میان طرفداران جنبشهای فتح و حماس رخ داد.

پس از ورود نیروهای اجرایی حماس، دو فلسطینی دیگر در جریان درگیری و بر اثر اصابت گلوله زخمی شدند.