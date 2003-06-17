مراسم چهلمين سالگرد شهداي جمعيت موتلفه اسلامي برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين مراسم كه آيت الله موحدي كرماني نماينده مقام معظم رهبري در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جمعي از مسئولان لشگري و كشوري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران و امت خداجو شركت داشتند اهداف و نحوه عمل شهداي جمعيت موتلفه اسلامي توسط همسنگران آنان براي شركت كنندگان در اين مراسم تشريح شد.

اسدالله بادامچيان رئيس مركز سياسي جمعيت موتلفه اسلامي در سخناني در اين مراسم گفت: اسلام عزيز روز به روز در جهان گسترده تر مي شود. و با گسترده شدن جهان اسلام، وظيفه ما سنگين تر خواهد شد. امروز استكبار به ويژه آمريكا از گسترش اسلام ترس دارد به همين علت نيز تمام سعي خود را براي جلوگيري از گسترش اسلام به ويژه در ميان ملتهاي ستمديده بكار مي بندد.

بادامچيان تاكيد كرد: انقلاب اسلامي در ميان ناباوري ها بر استكبار جهاني و رژيم ستمشاهي پيروز شد و امسال 40 سال از آغاز اين انقلاب عظيم اسلامي مي گذرد و هنوز آفتاب راهنمايي هاي امام راحل (ع) زنده است.

رئيس مركز سياسي جمعيت موتلفه اسلامي تاكيد كرد: شهداي موتلفه اسلامي در جريان طرح ننگين كاپيتولاسيون به وظيفه شرعي و ملي خود عمل كردند و توانستند اين طرح ذلت بار را با شكست مواجه كنند.

وي تصريح كرد: در روزگاري كه آمريكا در حال طراحي توطئه هاي فراوان عليه نظام اسلامي است شهداي موتلفه مي توانند بهترين الگو براي نسل جوان براي دستيابي به عزت و سربلندي باشند.



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