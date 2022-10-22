برقراری نشاط اجتماعی با استفاده از ظرفیت زیست بوم های مختلف

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی صبح شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان جنوبی اظهار کرد: رایحه معنویت و زیارت همچنان با نام خراسان جنوبی گره خورده است که یک فرصت بسیار ارزشمند در حوزه فرهنگ این خطه است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور بیان کرد: گفتمان مفید برای سیاست گذاری در حوزه فرهنگی کشور در شرایط فعلی با خانواده است.

امامی با بیان اینکه نجات و صیانت از حریم خانواده ما را از بسیاری از گسل‌های فرهنگی نجات خواهد داد، گفت: مهمترین آورده ما این است که به جای افزودن یک دستگاه دیگر در حوزه فرهنگ هم افزایی‌ها را بیش از قبل افزایش دهیم.

وی گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که برای اصلاح یک رفتار در حوزه فرهنگ چون حجاب یک گفتمان فردگرایانه و یا گفتمان ناظر به رفتار کفایت نمی‌کند و باید با گفت و گوی با جامعه و صیانت از حریم جنسی خانواده شرایط را بهبود ببخشیم.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر اینکه اگر از گفتمان خانواده محور حرکت فرهنگی را آغاز کردیم می‌توانیم میوه چینی خوبی در زمینه فرهنگ خواهیم داشت، افزود: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها را باید تقویت کنیم.

برقراری نشاط اجتماعی یک اولویت است

امامی با اشاره به اینکه برگزاری رویدادهای مشارکت آفرین و نشاط آفرین و استفاده از ظرفیت بومی یکی از رویکردهای ما در حوزه سرمایه اجتماعی است، گفت: استفاده از ظرفیت زیست بوم‌های مختلف بی شک نشاط اجتماعی را به جامعه بر می‌گرداند.

وی با بیان اینکه ورزش و ادبیات و … نیز از دیگر مسائل مهم برای نشاط اجتماعی است، بیان کرد: یکی دیگر از اولویت‌های ما بحث زیست عفیفانه است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار کرد: پیرامون زیست عفیفانه در ایام اخیر دیدیم که بعضی از نارسایی‌ها، بهانه گیری ها و … متأسفانه هزینه زیادی بر ما در این عرصه یا به بهانه این عرصه تحمیل کرد که البته برخی دیگر از چالش‌های ما در حوزه فرهنگ جنسی را نمایندگی می‌کند.

تأکید بر اهمیت صنایع فرهنگی

وی افزود: یکی دیگر از مسائل مهم صنایع فرهنگی است که شامل عروسک، نوشت افزار و صنایع دیجیتال و غیر دیجیتال است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: مصوبات شورای فرهنگی عمومی با ابلاغ فرماندار و استاندار در حکم قانون است و حضور مسئولین در این شورا باید جدی گرفته شود.

امامی در مورد فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز بیان کرد: در هر حال ولنگاری در حوزه پالایش و نظارت بر فضای مجاری باید درمان شود که در این زمینه کارهای نکرده زیاد است.

آسیب استفاده از vpn با محدود شدن برخی شبکه‌های اجتماعی

وی با بیان اینکه آنچه در زمینه فضای مجازی در یک ماه اخیر صورت گرفت مطلوب شخص من نیست، ادامه داد: اما در هر حال بسته تشویقی بسیار خوبی برای کسب و کارهای در بستر فضای مجازی در نظر گرفته شده تا بتوانند وارد ظرفیت‌های داخلی شوند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی گفت: البته دو شبکه اجتماعی و پیام رسانی که پهنای باندشان محدود شد زمینه استفاده از فیلتر شکن و vpn ها توسط حتی نوجوانان با آگاهی و هماهنگی خانواده‌ها را به وجود آورد که مطلوب نیست.

امامی با اشاره به اینکه در هر حال وضعیت جامعه موجب تحمیل شرایط امنیتی بر فرهنگ شد، یادآور شد: به نظر می‌رسد با باز شدن آن پیام رسان ها و مهلت دادن به مردم و خانواده‌ها برای ورود به شبکه کارآمد داخلی مقداری توجیه پذیرتر است که این ساماندهی را داشته باشیم.