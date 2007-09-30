مراسم گلریزان زندان های جرائم غیر عمد خراسان رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی قهرمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این ششمین جشن گلریزان است که در استان خراسان برگزار می شود و همه ساله نیز با استقبال چشمگیری از سوی خیرین همراه بوده است.

وی بیان داشت: هدف از برگزاری این جشن آزاد سازی زندانیان دیه و جرائم غیر عمد نظیر مهریه، ترک نفاق، تصادفات جرمی، ورشکسته شدگان و فریب خوردگان کلاهبرداران است.

قهرمانی در ادامه درباره زندانیان آزاد شده توسط دیه استان از ابتدای سال جاری تاکنون افزود: در نیمه نخست سال جاری 150 نفر توسط ستاد دیه آزاد شده اند که از این تعداد 70 نفر از طریق وام و تسهیلات به مبلغ پنج میلیارد و 313 میلیون و 229 هزار و 130 ریال و 73 نفر از طریق کمک های بلاعوض به مبلغ 342 میلیون و 550 هزار و 568 ریال و هفت نفر نیز از طریق مشاوره و اخذ رضایت شاکی از زندانهای استان آزاد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از رشد 30 درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل زندان های استان از عموم خیرین دعوت کرد در این مراسم معنوی و با نشاط حضور یابند و در روزهای پر فیض ماه مبارک رمضان دل خانواده هایی را که عزیزی در بند دارند را شاد نمایند.