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۳۰ مهر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۷

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان:

۹۰ درصد پروژه های ورزشی کردستان تا سال آینده افتتاح می شود

۹۰ درصد پروژه های ورزشی کردستان تا سال آینده افتتاح می شود

سنندج - مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: در سفر ریاست جمهوری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای استان مصوب شد که قطعاً در یک سال آینده بالغ بر ۹۰ درصد این پروژه ها افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد جولایی ظهر امروز در نشست با رؤسای هیئت‌های ورزشی استان که باحضور استاندار کردستان در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: استان کردستان در تمامی میادین ورزشی و المپیادها خود را اثبات کرده و خوشبختانه سرشار از استعداد و نبوغ است.

وی افزود: ورزشکاران کردستانی توانایی مطرح شدن در سطح ملی و بین المللی را داشته و خوشبختانه اکنون در رتبه هشتم المپیاد ورزشی کشور قرار گرفته اند و این مهم ثمره تلاش هئیت ها، ورزشکاران و مربیان استان است.

مدیر کل ورزش و جوانان با ذکر اینکه حال ورزش استان خوب است، بیان کرد: دولت هزینه‌های خوبی از جمله افتتاح ۱۷۰ پروژه ورزشی برای استان کردستان را در نظر داشته و در سفر ریاست جمهوری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان برای استان مصوب شد که قطعاً در یک سال آینده بالغ بر ۹۰ درصد پروژه‌ها افتتاح خواهد شد.

جولایی گفت: اداره تربیت بدنی استان به تنهایی نمی‌تواند از قهرمانان حمایت کند و مشکل حضور تیم‌های استان در لیگ‌ها به دلیل مشکلات مالی است و این نیاز به فرهنگ سازی در خصوص حمایت کارخانه‌ها وشرکت های صنعتی بزرگ است.

وی با تقدیر از تلاش رؤسای هئیت های ورزشی استان افزود: خوشبختانه هیئت‌ها در طول یک سال اخیر ورزشکاران را حمایت کرده و استعداد استان را به کل کشور نشان دادند.

در ادامه این نشست رؤسای هئیت های ورزشی استان کردستان در حضور استاندار کردستان به بیان برخی از مشکلات و معضلات در رشته‌های مختلف ورزشی پرداختند.

کد مطلب 5614559

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