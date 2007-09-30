مجلس با بررسی لایحه کاهش سن رای دهندگان در جلسه عصر امروز مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در دقایق پایانی جلسه علنی نوبت عصر هیئت رئیسه مجلس درخواست بررسی دوفوریت لایحه کاهش سن رای دهندگان و لایحه استفساریه ماده 26 قانون مدنی را مطرح کرد که با اعتراض نمایندگان روبرو شد به طوری که جمعی از نمایندگان برای بیان مخالفت خود در طرح این دو لایحه با قید دو فوریت درخواست تذکر دادند .

در این هنگام محمد حسن ابوترابی که ریاست جلسه را برعهده داشت، نیز در تذکری نسبت به طرح این لوایح در جلسه امروز اعتراض کرد و زمان طرح آن را بی موقع خواند .

وی درتوضیح تذکر خود گفت : براساس آیین نامه داخلی مجلس باید از چاپ و انتشار لوایح در مجلس یک ساعت گذشته باشد اما این لوایح یک ساعت نیست که انتشار یافته است .

به این ترتیب نایب رئیس دوم مجلس بررسی و طرح دوفوریت این لوایح را به جلسه پس از تعطیلات مجلس موکول کرد .