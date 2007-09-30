رفع تصرف 36 میلیون متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی خبیری با بیان این مطلب، گفت: این پرونده با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ها ارسال شده و اراضی تصرف شده نیز به ادارات و سازمان های شاکی بازگردانده شده است.

وی ارزش ریالی این اراضی که از سوی کارشناسان سازمان های شاکی ارزیابی شده را مبلغی معادل هزار و 326 میلیارد و 608 میلیون و 88 هزار تومان اعلام کرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: دو شعبه بازپرسی و یک شعبه دادیاری در دادسرای ناحیه 3 تهران با صدور ابلاغ ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه با داشتن صلاحیت استانی به تمامی پرونده های تجاوز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان تهران رسیدگی می کنند که در حال حاضر موجودی شعب ویژه حدود 900 فقره پرونده است.

خبیری در خصوص بالاترین حجم شکایت در بین دستگاه های دولتی نیز گفت: بیشترین شکایات صورت گرفته به ترتیب از سوی اداره کل منابع طبیعی استان تهران، سازمان مسکن و شهرسازی، محیط زیست و شرکت های عمرانی شهرهای جدید بوده است.