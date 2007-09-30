کلنگ احداث اولین زمین بیس بال کشور در کرج به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این زمین به مساحت 15 هزار مترمربع است که 9 هزار متر مربع آن به بیس بال اختصاص دارد و شش هزار متر از آن به احداث فضاهای پارکینگ، تماشاچی و ... تخصیص می یابد.

برای احداث این زمین اعتباری بالغ بر 10 میلیارد از محل اعتبارات ملی هزینه خواهد شد و پیش بینی شده است تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

پیش بینی می شود با احداث این زمین ورزش بیس بال در استان تهران و کشور به صورت بسیار حرفه ای دنبال شود.

زمین بیس بال انقلاب کرج در جوار ورزشگاه انقلاب این شهرستان در شاهین ویلا ساخته خواهد شد.