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۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۳

کلنگ احداث اولین زمین بیس بال کشور در کرج به زمین زده شد

کرج - خبرگزاری مهر: کلنگ احداث اولین زمین بیس بال کشور عصر امروز با حضور رئیس سازمان تربیت بدنی کشور در کرج به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این زمین به مساحت 15 هزار مترمربع است که 9 هزار متر مربع آن به بیس بال اختصاص دارد و شش هزار متر از آن به احداث فضاهای پارکینگ، تماشاچی و ... تخصیص می یابد.

برای احداث این زمین اعتباری بالغ بر 10 میلیارد از محل اعتبارات ملی هزینه خواهد شد و پیش بینی شده است تا یک سال آینده به بهره برداری برسد.

پیش بینی می شود با احداث این زمین ورزش بیس بال در استان تهران و کشور به صورت بسیار حرفه ای دنبال شود.

زمین بیس بال انقلاب کرج در جوار ورزشگاه انقلاب این شهرستان در شاهین ویلا ساخته خواهد شد.

کد مطلب 561548

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