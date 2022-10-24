به گزارش بازرگانی مهر، سید رضا فاطمی امین که در جریان برگزاری دهمین نمایشگاه پوشاک از غرفه برند بریسو بازدید می‌کرد به پاسخ مثبت بازار به پوشاک ساخت داخل اشاره و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که محصول با کیفیت ایرانی همواره مورد استقبال قرار گرفته است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه برندهای پوشاک کشورمان مانند بریسو بتوانند به خوبی در راستای نیاز بازار گام بردارند افزود: اشتغالزایی برای هموطنان و جلوگیری از خروج ارز، از نتایج فعالیت سرمایه‌گذاران برندهای داخلی است و به همین دلیل باید از آن‌ها حمایت کرد.

در بازدید وزیر صمت از غرفه بریسو، ناصر بصیری مدیرعامل شرکت پردیس جامه بصیری نیز به انگیزه بالای این برند برای قرار گرفتن در جمع برندهای مطرح ایران و منطقه اشاره کرد و گفت: رسیدن به این هدف با توجه به توان متخصصان داخلی اصلاً دور از دسترس نیست.

وی همچنین از وزیر صمت و مجموعه دولت خواست تا حمایت‌ها بیش از پیش جنبه عملی به خود گیرد تا مجموعه‌های داخلی با تمام توان به کار ادامه دهند.

گفتنی است کارخانه تولید پوشاک شرکت پردیس جامه بصیری سال گذشته در استان گلستان، شهرک صنعتی آق قلا با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد ریالی و اشتغالزایی مستقیم بیش از ۲۰۰ نفر آغاز به کار کرده است.