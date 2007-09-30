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۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۴۸

بسیج ورزش کشور از ورزشکاران حامی ملت فلسطین تجلیل می کند

هفتمین مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمرد و حامیان ملت مظلوم فلسطین روز پنجشنبه هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج ورزش کشور قصد دارد در هفتمین مراسم تجلیل از ورزشکاران حامی ملت مظلوم فلسطین که روز پنجشنبه 12 مهرماه در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود از مهدی محمدی و محمد فقیری( کشتی ) ، نادر اسماعیلی ( کاراته)، بهزاد خداداد ، غلامحسین ذولقدر ، علیرضا نصرآزادانی و شهلا گشتاسبی( تکواندو) و علیرضا پورسامان ، جواد رضایی و عطیه السادات میرشفیعی ( شمشیربازی ) تجلیل کند.
کد مطلب 561552

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