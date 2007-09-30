بسیج ورزش کشور از ورزشکاران حامی ملت فلسطین تجلیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج ورزش کشور قصد دارد در هفتمین مراسم تجلیل از ورزشکاران حامی ملت مظلوم فلسطین که روز پنجشنبه 12 مهرماه در آکادمی ملی المپیک برگزار می شود از مهدی محمدی و محمد فقیری( کشتی ) ، نادر اسماعیلی ( کاراته)، بهزاد خداداد ، غلامحسین ذولقدر ، علیرضا نصرآزادانی و شهلا گشتاسبی( تکواندو) و علیرضا پورسامان ، جواد رضایی و عطیه السادات میرشفیعی ( شمشیربازی ) تجلیل کند.

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