به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در نشست با شهرداران دشتی بر ضرورت تغییر در مبلمان شهرها تاکید کرد و اظهار داشت: امسال برای اولین بار با پیگیری‌های استاندار بوشهر اعتبارات ارزش افزوده به سه برابر افزایش می‌رسد.

فرماندار دشتی افزود: در راستای هدفمند کردن اعتبارات ارزش افزوده و در راستای خدمت رسانی مطلوب‌تر به شهروندان پروژه‌های ماندگار در شهرها اجرا می‌شود.

بحرانی بیان کرد: این پروژه‌ها در زمینه‌های گردشگری، عمرانی، رفع نقاط حادثه خیز، اشتغال‌زایی و درآمدزایی هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۲ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به حساب شهرداری خورموج واریز شده در حالی که تا مرداد ماه امسال ۵۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شده است.