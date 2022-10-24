  1. استانها
  2. بوشهر
۲ آبان ۱۴۰۱، ۷:۵۱

فرماندار دشتی:

طرح‌های ماندگار در شهرهای دشتی اجرا می‌شود

طرح‌های ماندگار در شهرهای دشتی اجرا می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: با تدبیر استاندار بوشهر طرح‌های ماندگار از محل اعتبارات ارزش افزوده در شهرها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی یکشنبه شب در نشست با شهرداران دشتی بر ضرورت تغییر در مبلمان شهرها تاکید کرد و اظهار داشت: امسال برای اولین بار با پیگیری‌های استاندار بوشهر اعتبارات ارزش افزوده به سه برابر افزایش می‌رسد.

فرماندار دشتی افزود: در راستای هدفمند کردن اعتبارات ارزش افزوده و در راستای خدمت رسانی مطلوب‌تر به شهروندان پروژه‌های ماندگار در شهرها اجرا می‌شود.

بحرانی بیان کرد: این پروژه‌ها در زمینه‌های گردشگری، عمرانی، رفع نقاط حادثه خیز، اشتغال‌زایی و درآمدزایی هستند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۲ میلیارد تومان از محل ارزش افزوده به حساب شهرداری خورموج واریز شده در حالی که تا مرداد ماه امسال ۵۳ میلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شده است.

کد مطلب 5615545

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها