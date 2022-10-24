کارگاه خود مراقبتی زنان در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرس کارگاه آموزشی خود مراقبتی ویژه زنان جامعه هدف بهزیستی تنگستان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف از برگزاری این کلاس ارتقای سلامت روان و تاب آوری زنان جامعه هدف شهرستان است.

حسینی افزود: امروزه زنان ما، بیشتر از همیشه به خودباوری و عزت نفس، برای توانمند شدن نیاز دارند.

وی گفت: هفته سلامت روان، بهانه خوبی است که جامعه زنان، به ویژه در آستانه میانسالی، بیش از گذشته، مراقب سلامت و ارتقای کیفیت زندگی خود باشند.

این دوره که با همت واحد پیشگیری بهزیستی شهرستان، تدارک دیده شده بود با حضور علاقمند بانوان، ضمن دستیابی به اهداف تعیین شده و استقبال شرکت کنندگان، به کار خود پایان داد.