تجهیزات برای داوری فوتبال در ایران کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به‌همین علت اشتباه داور باعث اعتراض جدی مجموعه باشگاه‌های فوتبال می‌شود.

وی با اشاره به مجهز نبودن فوتبال ایران به سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) افزود: ۳ شرکت به‌منظور ورود این سیستم به فوتبال کشور برای استعلام به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده‌اند.

تاج به تأیید ۵ شرکت در این زمینه از سوی فیفا اشاره و تصریح کرد: در شرایط کنونی نمی‌توان از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد و برای بهره‌مندی از توان فعالان این حوزه باید مجوز لایسنس فیفا را دریافت کنند.

وی درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران یادآور شد: با حضور کارلوس کی‌روش به‌عنوان سرمربی این تیم اتفاق‌های خوبی افتاده است.

رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به امکان بهره‌مندی از ظرفیت کیش برای گردشگری در حاشیه جام‌جهانی قطر اشاره و تأکید کرد: کیش مکانی برای برپایی اردو، بازی‌های دوستانه و گردشگری جام‌جهانی نیست اما برای تیم‌های داخلی یک کمپ بسیار خوب و برای جام باشگاه‌های آسیا قابل استفاده است.

وی هزینه‌های قطر در جام‌جهانی را گران اعلام و تأکید کرد: امکان استقرار گردشگران ایرانی و برخی از هواداران به‌خصوص لیدرها و خبرنگاران در کیش و اعزام آنان به قطر با پرواز یا کشتی برای هر بازی وجود دارد.

تاج اظهار داشت: برای رفع تحریم مالی و دریافت پول‌های بلوکه شده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری هستیم.