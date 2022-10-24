معارضین چرخ الحاق ۶۸۰ هکتار زمین به همدان را پنچر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب اسداللهی صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به استان همدان بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به حوزه راه و شهرسازی بود، افزود: این میزان به ۵ هزار میلیارد افزایش یافته و تا دو هفته دیگر بخشی از آن تخصیص می‌یابد.

وی با اشاره به معارضین زمین‌ها، این موضوع را اصلی ترین مشکل پیش روی پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی دانست و گفت: پروژه نهضت ملی مسکن در استان همدان پس از سیاست گذاری دولت جدید و پس از مصوبه مجلس در پیش گرفته شد که طی آن قرار است طی چهار سال بالغ بر ۴ میلیون مسکن ساخته شود که در استان همدان یک سال آن را هم از دست داده‌ایم و سه سال فرصت داریم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان، سهمیه همدان را در این راستا با توجه به ثبت نامی ها و متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن برابر ۹۹ هزار و ۹۳۶ واحد خواند و اظهار کرد: برای ایجاد این مساکن نیاز به تأمین زمین در دو هزار و ۷۳۰ هکتار هستیم.

اسداللهی در تشریح این موضوع با بیان اینکه ۱۲۰ هزار نفر در طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در استان همدان ثبت نام کردند، عنوان کرد: از این میزان ۸۹ هزار نفر واجد شرایط و ۴۹ هزار پرونده شأن را تکمیل کردند که برای این افراد نیاز به تأمین زمین در ۶۸۲ هکتار هستیم که تاکنون بالغ بر ۹۶ هکتار آن به صورت قطعی تأمین زمین شده است.

این مسئول در این راستا به الحاق ۶۸۰ هکتار زمین در محدوده شورین به شهر همدان اشاره کرد و افزود: قرار بود که زمین‌های دولتی در ۶۸۰ هکتار به شهر همدان الحاق و در آن مساکن طرح نهضت ملی ایجاد شود اما پس از آنکه طرح مطالعاتی فاز اول آن در پیش گرفته شد، کم کم معارضین جلو آمدند و ۴۲۰ هکتار از این زمین‌ها معارض دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به این وضعیت تصریح کرد: قرار بود زمین‌های دولتی به شهر همدان الحاق شوند وحال با وجود معارضین این موضوع دیگر در پیش گرفته نخواهد شد.

اسداللهی با بیان اینکه برای این موضوع به سه سال کار حقوقی نیاز است، بدین ترتیب کارگروهی تشکیل شد تا با مردم برای اراضی شناسایی شده دیگر، توافق داشته باشیم؛ اظهار کرد: سعی شد تا اراضی دیگری در شهر همدان شناسایی شود بدین ترتیب با ۴۲۰ نفر به گفتگو نشستیم تا از طریق توافق، تهاتر و خرید زمین آنها وارد کار شویم.

شناسایی ۱۲۵ هکتار زمین دولتی در استان همدان برای ایجاد مسکن

وی در ادامه با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، گفت: در این راستا ضرورت دارد که همه دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را برای تولید مسکن پای کار کنند اما دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه به صورت ضعیفی پای کار آمده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در پایان تصریح کرد: زمین‌های دولتی نیز در این راستا مورد شناسایی قرار گرفته است که علی رغم اینکه بسیاری از دستگاه‌های اجرایی استان همدان اعلام کرده بودند که زمینی ندارند اما تاکنون ۱۲۵ هکتار اراضی دستگاه‌های اجرایی همدان شناسایی شده است.