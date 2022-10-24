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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۲۵

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی همدان خبر داد؛

برگزاری ۱۱ جشنواره پاییزه در استان همدان

برگزاری ۱۱ جشنواره پاییزه در استان همدان

همدان- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان از برگزاری ۱۱ جشنواره پاییزه در سطح استان خبر داد.

علی خاکسار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: با توجه به اینکه استان همدان یک استان ۴ فصل است و هر فصل ویژگی‌های خود دارد و پاییز استان همدان با توجه به باغات و مزارع زیبا دارای موقعیت اقلیمی و کوهستانی خاص خود است، می‌توان جشنواره‌های خاصی را در این فصل در استان همدان برگزار کرد.

وی افزود: با توجه قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و برداشت محصولات کشاورزی در این استان سعی بر آن است تا با برگزاری جشنواره و رویدادهای مختلف بخشی از کمبودهای گردشگری در فصول قبل جبران شود.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان در پاسخ به اینکه برنامه‌های پاییزه در این راستا چیست و چه جشنواره‌هایی در این زمینه تعریف شده است؟ از برگزاری ۱۱ جشنواره پاییزه در سطح استان خبر داد.‌

خاکسار تشریح کرد: در این رابطه جشنواره ترشیجات و شوریجات در سامن، گلرنگ در کبودرآهنگ، گردو در تویسرکان، شیره انگور در ملایر، بادام و گردو در علی آباد و گردو در ورکانه از نمونه‌های جشنواره‌های برگزارشده در استان همدان است.

وی یادآورشد: با برگزاری این جشنواره‌ها قدمی به سوی برند سازی محصولات و شناخت استان‌های کشور با استان همدان در بحث گردشگری خواهیم برداشت و در این زمینه آژانس‌ها و تورهای مسافرتی برای گردشگری به استان همدان برنامه ریزی خواهند کرد.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: باغداران و کشاورزان باید در برگزاری جشنواره‌ها همکاری‌های لازم را داشته باشند چراکه منافع اصلی این جشنواره‌ها برای باغداران و جامعه محلی است و به نوعی به اقتصاد جامعه گردشگری و محلی کمک خواهد کرد بدین ترتیب، سعی خواهیم کرد تا این جشنواره‌ها به نحو مناسب برگزار شوند.

کد مطلب 5615586

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