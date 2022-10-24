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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۲

مدیرکل هواشناسی گلستان خبرداد؛

پایداری موقتی هوا درگلستان/سامانه سرد و بارشی سه شنبه وارد می شود

پایداری موقتی هوا درگلستان/سامانه سرد و بارشی سه شنبه وارد می شود

گرگان- مدیرکل هواشناسی گلستان از پایداری موقت جو در استان خبرداد و گفت: از صبح سه شنبه شاهد ورود سامانه سرد و بارشی به گلستان خواهیم بود.

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه یکشنبه شاهد بارش‌های پراکنده در گلستان بودیم و امروز (دوشنبه) تا بعدازظهر جو وقتی را در استان خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی گلستان افزود: از عصر و شب، سامانه بارشی و سرد وارد استان خواهد شد که از پیامدهای آن بارش باران، رگبار و رعد و برق، کاهش محسوس دما، پدیده مه به ویژه در نواحی کوهستانی و وزش باد نسبتاً شدید موقتی است.

وی بیان کرد: به سبب شدت بارش‌ها از صبح تا ظهر سه شنبه، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، طغیان رودخانه‌ها، سیلاب محلی ناگهانی و برخورد صاعقه وجود دارد لذا توصیه می‌شود از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و چرای دام در این نقاط و فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب شود.

داداشی گفت: با توجه به وقوع پدیده مه رانندگان هم در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی گلستان اضافه کرد: فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر وقت سه شنبه تداوم خواهد داشت طی این بازه زمانی دریا هم مواج و متلاطم خواهد بود.

وی عنوان کرد: با خروج این سامانه بارشی از اواخر وقت سه شنبه، جو پایداری را تا آخر هفته پیش بینی می‌کنیم.

کد مطلب 5615591

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