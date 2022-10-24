مصرف یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون متر مکعبی گاز در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش روبرو بوده است گفت: در شش ماهه سال ۱۴۰۰ مشترکین شرکت گاز استان کردستان در تمام بخش‌ها در کل یک میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۷۴۷ متر مکعب گاز مصرف کرده بودند.

وی افزود: با مقایسه مصرف یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون و ۳۷۵ هزار مترمکعبی در شش ماهه اول سال جاری و سال گذشته، افزایش مصرف ۲ درصدی مشاهده می‌شود.

فعله گری با اشاره به اینکه با ورود به آبان ماه هرسال مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی چندین برابر می‌شود، افزود: در حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی در کشور به گاز طبیعی تعلق دارد و این آمار نشان می‌دهد که گاز طبیعی یکی از مهمترین حامل‌های انرژی است و باید برنامه ریزی مدون و استراتژیک برای بهره مندی تمامی اقشار جامعه از این نعمت الهی تدوین شود تا در فصول سرد سال در ارائه خدمات وقفه‌ای ایجاد نشود.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان تأمین سوخت مستمر و مداوم در تمامی بخش‌ها را در گرو مصرف بهینه گاز طبیعی ذکر کرد.

فعله گری در مورد استانداردهای راه اندازی وسایل گاز سوز اظهار داشت: قبل از استفاده از وسایل و تجهیزات گازسوز باید برای اطمینان نحوه کارکرد آنها توسط کارشناسان فنی مورد بازرسی قرار گرفته و مسیر دودکش از لحاظ مسدود نبودن بازبینی شود.