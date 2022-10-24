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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۰۴

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر:

ساخت مجتمع آبزیان دریایی بوشهر ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ساخت مجتمع آبزیان دریایی بوشهر ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر گفت: ساخت مجتمع آبزیان دریایی بوشهر ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی‌زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی در زمینه پرورش آبزیان است که اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی از تلاش برای حل مشکل پرورش‌دهنده و سرمایه‌گذاران حوزه آبزیان استان خبر داد و بیان کرد: جهاد دانشگاهی استان بوشهر تلاش‌ها و اقدامات مهمی در دستیابی به فناوری تولید این آبزی را داشته است.

رئیس جهاد دانشگاهی بوشهر از تدوین طرح تأمین بچه ماهی سی‌باس برای تأمین نیازهای پرورش دهندگان خبر داد و اضافه کرد: مجتمع آبزیان دریایی در شهرک زیست فناورانه دلوار تنگستان اجرایی شده که تاکنون ۵۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای ساخت مجتمع آبزیان هزینه شده است افزود: تکمیل این مجتمع نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دیگر است.

احمدی‌زاده افزود: تولید و تکثیر بچه ماهی سی‌باس یکی از ۳۱ طرح فناورانه در کشور مورد حمایت مقام معظم رهبری است که نقش مهمی در حل مشکل تولیدکنندگان آبزیان دارد.

کد مطلب 5615599

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