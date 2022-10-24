کردستان سکوی سوم مسابقات وزنه برداری را به خود اختصاص داد

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش وزنه برداری در بخش «پسران» طی روزهای ۲۷ لغایت ۳۰ مهرماه برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات ۱۱۶ ورزشکار به نمایندگی از ۲۳ استان از سراسر کشور به مدت ۲ روز به میزبانی تهران و در تالار وزنه برداری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

جولایی اظهار داشت: در خاتمه مسابقات وزنه برداری سومین المپیاد استعدادهای برتر کشور، تیم‌های مازندران، فارس و کردستان رتبه‌های اول تا سوم جدول رده بندی مدالی را از آن خود کردند.

وی افزود: تیم مازندران با کسب دو مدال طلا، دو نقره و دو برنز در رده نخست ایستاد، تیم فارس با دو مدال طلا، یک نقره و یک برنز دوم شد و کردستان با ۲ مدال طلا جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان اعلام کرد: تیم کردستان در اوزان ۴۹ و ۹۷ کیلوگرم این مسابقات صاحب ۲ عنوان نخست و مدال طلا شد.

جولایی افزود: در دسته ۴۹ کیلوگرم این مسابقات «بردیا کریمی» نماینده شایسته کردستان توانست با مهار وزنه ۶۵ کیلوگرم یک ضرب، ۸۰ کیلوگرم دوضرب و در مجموع ۱۴۵ کیلوگرم مقام نخست و نشان طلا را به خود اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد: «متین مهران فرد» دیگر نماینده کردستان نیز در دسته ۶۱ کیلوگرم با مهار وزنه ۹۷ کیلوگرمی در حرکت یک ضرب، مهار وزنه ۱۱۲ کیلوگرمی در حرکت دوضرب و در مجموع ۲۰۹ کیلوگرم مقام نخست و نشان زرین طلا را از آن خود کرد.