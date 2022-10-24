توزیع رایگان قرص‌ آهن و ویتامین D برای دانش آموزان کرمانشاهی

علی امرایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح‌های مورد نظر برای با شروع مدارس در استان کرمانشاه، اظهار کرد: با توجه به نیاز سنجی‌های انجام شده توزیع قرص‌های آهن و ویتامین D برای سال تحصیلی جدید برنامه‌ریزی شده است.

وی با بیان اینکه توزیع قرص‌های آهن و ویتامین D برای مدارس مناطق محروم‌تر و حاشیه‌ای کرمانشاه در اولویت است، افزود: اولویت اجرای این طرح در مدارس روستایی و حاشیه‌ای دوره متوسطه دخترانه و پسرانه است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: طرح توزیع قرص آهن به مدت ۱۶ هفته برای دانش آموزان دختر و توزیع ویتامین D به مدت ۹ ماه برای دانش آموزان دختر و پسر در مدارس کرمانشاه اجرا خواهد شد.

امرایی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه در اجرای طرح آهن یاری و مکمل یاری با ویتامین D در مدارس استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: از خانواده‌های دانش‌آموزانی که قرص‌های آهن و ویتامین D دریافت می‌کنند، خواست تا نظارت کنند حتماً دانش‌آموزان این قرص‌ها را در موعد مقرر مصرف کنند.

وی به لزوم مصرف قرص آهن به ویژه برای دانش آموزان دختر، بیان کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای توزیع مستمر و منظم قرص آهن و ویتامین D بین تمام دانش آموزان انجام شده و از اولیا تقاضا می‌شود در صورتی که دانش آموز خود قرصی دریافت نکرده اقدام کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان کرمانشاه عنوان کرد: کم خونی به عنوان یک مسئله مهم و شایع در بین کودکان و نوجوانان باید بیشتر مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد و از بروز فقر آهن در سنین حساس جلوگیری کنند.

امرایی به علائم کم خونی در افراد کم خون تاکید و مطرح کرد: خستگی غیر معمول، رنگ پریدگی، تنگی نفس، سردرد و سرگیجه و تپش قلب از جمله مهمترین علائم فقر آهن است که تأثیرات آن به شکل کاهش قدرت و ظرفیت یادگیری، افت تحصیلی، خستگی زودرس و کاهش توان و مقاومت بدن در برابر بیماری‌ها در دانش آموزان دیده می‌شود.

وی گفت: کمبود ویتامین D در کشور مسئله‌ای شایع است که برای دانش آموزان مشکلاتی را به همراه دارد به همین منظور توزیع رایگان بین آنها با اولویت دانش آموزان مناطق محروم در برنامه آموزش و پرورش قرار دارد.