۱۳,۵۶۰ میلیاردریال ازمحل ماده ۵۶ به چهارمحال وبختیاری اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری شامگاه یکشنبه در نشست سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با تعدادی از مدیران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اعتبارات برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی مانند جاده شهرکرد به شلمزار به خوزستان به اختصاص داده شد.

وی افزود: وحدت و انسجام بین مسئولان و نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی سرعت انجام امور در بخش‌های مختلف مانند رفع تنش‌های آبی در این استان را بالا برده است.

حیدری تصریح کرد: با عملیاتی شدن طرح‌های مهم آبی چهارمحال و بختیاری بخشی از محرومیت تاریخی این استان جبران خواهد شد.

وی تزریق به‌موقع اعتبارات را در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف به‌ویژه تا دهه‌فجر انقلاب اسلامی سال‌جاری ضروری دانست و یادآور شد: در هفته دولت امسال طرح‌های زیادی در استان راه‌اندازی و اُمیدآفرینی در مردم تقویت شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بهره‌مندی از اعتبارات تهاتر نفت را برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های استان تأثیرگذار اعلام و تأکید کرد: از این محل ۸ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه لردگان به ایذه خوزستان اختصاص پیدا کرد.

وی اظهار داشت: بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه‌گذاری بنیادهای ملی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند نقش مهمی در افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی دارد.

حیدری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌وِیژه کشاورزی، گردشگری و صنعت برخوردار است.