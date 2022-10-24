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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۲۶

استاندار چهار محال و بختیاری:

۱۳,۵۶۰ میلیاردریال ازمحل ماده ۵۶ به چهارمحال وبختیاری اختصاص یافت

۱۳,۵۶۰ میلیاردریال ازمحل ماده ۵۶ به چهارمحال وبختیاری اختصاص یافت

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۵۶ به طرح‌های این استان اختصاص پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری شامگاه یکشنبه در نشست سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور با تعدادی از مدیران چهارمحال و بختیاری بیان کرد: این اعتبارات برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی مانند جاده شهرکرد به شلمزار به خوزستان به اختصاص داده شد.

وی افزود: وحدت و انسجام بین مسئولان و نمایندگان مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی سرعت انجام امور در بخش‌های مختلف مانند رفع تنش‌های آبی در این استان را بالا برده است.

حیدری تصریح کرد: با عملیاتی شدن طرح‌های مهم آبی چهارمحال و بختیاری بخشی از محرومیت تاریخی این استان جبران خواهد شد.

وی تزریق به‌موقع اعتبارات را در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های مختلف به‌ویژه تا دهه‌فجر انقلاب اسلامی سال‌جاری ضروری دانست و یادآور شد: در هفته دولت امسال طرح‌های زیادی در استان راه‌اندازی و اُمیدآفرینی در مردم تقویت شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بهره‌مندی از اعتبارات تهاتر نفت را برای تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های استان تأثیرگذار اعلام و تأکید کرد: از این محل ۸ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آزادراه لردگان به ایذه خوزستان اختصاص پیدا کرد.

وی اظهار داشت: بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه‌گذاری بنیادهای ملی و جذب سرمایه‌گذاران توانمند نقش مهمی در افزایش اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی دارد.

حیدری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری از ظرفیت‌های مطلوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف به‌وِیژه کشاورزی، گردشگری و صنعت برخوردار است.

کد مطلب 5615607

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