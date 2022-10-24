تاکید بر استفاده از ظرفیت دانشجویان در تولید محتوا در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر سید عباس جوهری در جلسه شورای اطلاع رسانی استان تهران که در استانداری برگزار شد، بر جریان سازی و جریان شناسی اطلاعات است تاکید و خواستار بهره گیری از ظرفیت‌های مختلف استان در این زمینه شد.

وی با اشاره به لزوم بهره گیری از تمام امکانات و ظرفیت‌ها و با مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع نیازهای استان افزود: عملیات روانی دشمن باید به موقع تشخیص داده شود.

معاون استاندار تهران به تشکیل هیئت اندیشه ورز در استانداری تهران اشاره کرد و گفت: این هیئت متشکل از ۱۵ نفر از اساتید در حوزه‌های مختلف می‌باشد که در جلسات آتی شورای اطلاع رسانی از ظرفیت این هیئت نیز به منظور دستیابی به اهداف استفاده می‌کنیم.

جوهری سپس عنوان کرد: تولید محتوا برای جامعه هدف از جمله دانش آموزان و دانشجویان ضروری است و در این زمینه باید از ظرفیت تشکل‌های دانشجویی استفاده کنیم.