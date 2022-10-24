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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۴۵

در مهر ماه؛

۱.۶ میلیون تردد در جاده‌های استان سمنان صورت گرفت

۱.۶ میلیون تردد در جاده‌های استان سمنان صورت گرفت

سمنان- رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از ثبت بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تردد در مبادی ورودی استان طی مهرماه سال جاری خبر داد.

محمدحسین فیروزجائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بر اساس آمارهای احصایی از سامانه‌های تردد شمار طی مهرماه، یک میلیون و ۶۴۵ هزار تردد در محورهای ورودی استان سمنان ثبت شده است، تاکید کرد: بیشترین حجم تردد همزمان با تعطیلات پایان ماه صفر در جمعه اول مهرماه ثبت شده است.

وی با بیان اینکه سهم وسایل نقلیه سنگین از کل تردد را ۲۵ درصد یا یک چهارم بوده است، تاکید داشت: پرترددترین محور در این بازه زمانی محور ایوانکی-شریف آباد و گرمسار- آرادان بوده است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان بیان کرد: ۵۵ دستگاه تردد شمار برخط فعال در محورهای مواصلاتی استان برای دریافت داده‌های تردد محورها، تعداد ۲۷ دوربین نظارت تصویری و ۶۴ سامانه ثبت تخلف نیز در محورهای مواصلاتی استان فعال است.

کد مطلب 5615621

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