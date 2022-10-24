تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدخلیل عسکری در همایش مشترک ائمه جمعه و رؤسای ادارات آمورش و پرورش سراسر فارس که با موضوع فعال سازی شاخص‌های همکاری حوزه و آموزش و پرورش در فرآیند اجرایی شدن سند تحول بنیادین، اظهار کرد: استان فارس دارای ۵۹ اداره آموزش و پرورش است که بیشترین مدیریت در حوزه آموزش و پرورش کشور را دارا است.

او افزود: در فارس بیش از ۹۳۰ هزار دانش آموز در بیش از ۸ هزار مدرسه و ۳۲ هزار کلاس درس تحصیل می‌کنند و مجموعاً بیش از ۹ هزار فضای تربیتی داریم که شامل، کانون‌های تربیتی، اردوگاه‌ها و … می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس عنوان کرد: بیش از ۶۲ هزار فرهنگی شاغل و ۷۵ هزار فرهنگی بازنشسته در سطح استان فارس وجود دارند.

عسکری ادامه داد: از سال ۹۴ بحث اجرایی شدن سند تحول در استان آغاز شد و امام جمعه فقید شیراز نیز پیگیر این موضوع بودند.

او خاطرنشان کرد: نماینده مقام معظم رهبری در فارس و امام جمعه شیراز نیز همواره در این خصوص پیگیر بوده و همکاری زیادی می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: پس از آغاز به کار دولت سیزدهم یکی از راهبردهای همکاری بین حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش، تلاش در اجرایی کردن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در استان بود.

عسکری؛ تحقق سند تحول را دغدغه اول آموزش و پرورش در استان فارس برشمرد و بیان کرد: برای تحقق این مهم کارگروهی را تشکیل دادیم و مبنای تشکیل تمام جلسات را موضوع برنامه‌های سند تحول قرار دادیم.

او گفت: در یکی از نشست‌های اخیر مجلس خبرگان رهبری، آیت الله دژکام از آمادگی فارس برای تهیه نقشه راه سند تحول خبر دادند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس اضافه کرد: مقرر شد تا فارس به عنوان استان پایلوت، نقشه راه تحقق سند تحول را اجرایی کند و اکنون ما نقشه راه سند تحول را در سه سطح؛ مدرسه، منطقه و استان تهیه کردیم.

عسکری افزود: تمام برنامه‌های ما در راستای نقشه راهبردی سند تحول در استان اجرایی می‌شود.

او تصریح کرد: نسخه‌ای از این نقشه راهبردی تحویل کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی شده است. عسکری اظهار کرد: معتقدم ائمه جمعه سرداران عرصه جهاد تبیین هستند لذا تا زمانی که در مسیر ولایت حرکت می‌کنند فرمایشات آنها فصل الخطاب خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: در دوران کرونا تمام دنیا تلاش می‌کردند مدارس ما بازگشایی نشود در داخل استان نیز برخی تشکل‌ها بیانیه دادند تا مدارس بازگشایی نشود اما مصمم ایستادیم و اقدام به بازگشایی مدارس کردیم و همگان دیدند هیچ اتفاقی هم نیفتاد.

عسکری خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تعداد ۴ هزار و ۶۲۵ نفر در آموزش و پرورش مشغول به خدمت بودند اما از نظر استخدامی بلاتکلیف بودند لذا گاهی هم تجمع می‌کردند اما این دولت تکلیف آنها را روشن و اقدام به جذب شأن کرد.

او خاطرنشان کرد: در مسیر تعلیم و تربیت تلاش خواهیم کرد با تمام وجود کار کنیم و همه ظرفیت‌های جامعه بهره مند شویم.