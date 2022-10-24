۷۸ میلیون دز واکسن طیور در خراسان جنوبی تزریق شد

محمد اصغرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال گذشته ۶۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۵۵ دُز واکسن برای مقابله با بیماری‌ها به طیور در خراسان جنوبی تزریق شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی بیان کرد: این آمار در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به ۷۸ میلیون و ۳۴۹ هزار و ۸۰۵ دُز واکسن طیور رسیده است.

اصغرزاده با اشاره به اینکه این واکسیناسیون برای مقابله با بیماری‌های نیوکاسل، آنفولانزا، برونشیت و گامبورو بوده است، ادامه داد: واکسیناسیون نیوکاسل آشامیدنی هم در طیور صنعتی و هم سنتی و بومی روستایی انجام شده است.

وی گفت: در مقابله با نیوکاسل آشامیدنی در نیمه نخست سال جاری هم دو میلیون و ۱۶۶ هزار و ۸۶۰ هزار پرنده واکسینه شده‌اند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه بسیاری از روستاهای مرزی خراسان جنوبی به صورت رایگان طیور سنتی واکسینه شده‌اند، بیان کرد: ۲۹۶ واحد در روستاهای خراسان جنوبی تحت پوشش واکسیناسیون نیوکاسل آشامیدنی قرار گرفتند.

اصغرزاده ادامه داد: واکسیناسیون طیور سنتی در خراسان جنوبی نقش بسیار مهمی در سلامت طیور واحدهای سنتی ایفا می‌کند و از این جهت در راستای سلامت غذایی مردم بر این نکته تأکید داریم.

وی یادآور شد: سلامت غذایی مردم خطر قرمز ما محسوب می‌شود و نهایت تلاش خود را در این زمینه خواهیم کرد.