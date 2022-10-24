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۲ آبان ۱۴۰۱، ۸:۵۴

امام جمعه دشتستان:

اقامه نماز جماعت در ادارات با جدیت دنبال شود

اقامه نماز جماعت در ادارات با جدیت دنبال شود

بوشهر- امام جمعه دشتستان اقامه نماز جماعت در ادارات را مهم دانست و گفت: نشاط و آرامش در ادارات شهرستان دشتستان تقویت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در بازدید از بیمه سلامت شهرستان دشتستان ضمن تبریک هفته بیمه سلامت، اظهار داشت: بیمه سلامت از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که آحاد مردم کشور تحت پوشش این بیمه هستند.

وی با اشاره به افزایش بیماری‌های ویروسی در فصول پاییز و زمستان افزود: داشتن بیمه یک امر ضروری است تا خدمات بیشتری به مردم با هزینه مناسب ارائه شود.

امام جمعه دشتستان اقامه نماز جماعت در ادارات را باعث افزایش نشاط و بهره وری بیشتر کارکنان خواند و اظهار داشت: ما بایستی فضایی را در ادارات ایجاد کنیم که مراجعه کنندگان احساس آرامش کنند و از برکات اقامه نماز جماعت در ادارات ایجاد این فضا است.

حجت الاسلام مصلح با تقدیم هدایایی از خدمات رئیس و کارکنان بیمه سلامت دشتستان تقدیر کرد.

کد مطلب 5615634

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