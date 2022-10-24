اقامه نماز جماعت در ادارات با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در بازدید از بیمه سلامت شهرستان دشتستان ضمن تبریک هفته بیمه سلامت، اظهار داشت: بیمه سلامت از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است چرا که آحاد مردم کشور تحت پوشش این بیمه هستند.

وی با اشاره به افزایش بیماری‌های ویروسی در فصول پاییز و زمستان افزود: داشتن بیمه یک امر ضروری است تا خدمات بیشتری به مردم با هزینه مناسب ارائه شود.

امام جمعه دشتستان اقامه نماز جماعت در ادارات را باعث افزایش نشاط و بهره وری بیشتر کارکنان خواند و اظهار داشت: ما بایستی فضایی را در ادارات ایجاد کنیم که مراجعه کنندگان احساس آرامش کنند و از برکات اقامه نماز جماعت در ادارات ایجاد این فضا است.

حجت الاسلام مصلح با تقدیم هدایایی از خدمات رئیس و کارکنان بیمه سلامت دشتستان تقدیر کرد.