هواشناسی زنجان هشدار زرد صادر کرد

محمدرضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و بارش باران تا اواخر امروز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بارش باران در استان زنجان با رعد و برق و تگرگ همراه خواهد بود، ابراز داشت: به شهروندان توصیه می‌شود به علت رعد و برق در بلندی‌ها تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه به علت بارش باران شاهد آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها در استان خواهیم بود، گفت: در این راستا هواشناسی استان هشدار زرد صادر کرده است.

رحمان نیا تاکید کرد: به علت صدور هشدار زرد هواشناسی شهروندان از سفرهای غیر ضروری خود داری کرده و در کنار رودخانه‌ها و مسیل‌ها تردد نکنند.

وی همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان خبر داد و ابراز داشت: به علت وزش باد شدید شهروندان در کنار ساختمان های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از کاهش دمای هوای استان طی چند روز آینده خبر داد و افزود: دمای هوای استان کاهش یافته و هوا سرد می‌شود.