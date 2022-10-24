  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۴۰

رئیس سازمان صمت سیستان و بلوچستان :

حدود ۲ هزار متر مربع فرش دستباف منطقه سیستان صادر شد

حدود ۲ هزار متر مربع فرش دستباف منطقه سیستان صادر شد

زاهدان- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: یک‌هزار و ۸۸۳ متر مربع فرش دستباف منطقه سیستان از ابتدای امسال تا کنون به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن، تجارت سیستان و بلوچستان، ایرج حسن پور اظهار داشت: فرش دستباف سیستان در سال ۹۳ به ثبت ملی رسید و با پیگیری‌های اداره کل صمت استان در مرکز ملی فرش ایران در سال ۹۵ ثبت جهانی شده است.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از فعالان صنعت فرش دستباف در سیستان و بلوچستان بانوان هستند که این هنر نقش بسزایی در اشتغال این قشر دارد. طرح‌های فرش استان بسیار متنوع است که می‌توان به طرح «گلدان خندان» و «تک گل» اشاره کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: یک‌هزار و ۲۸۷ بافنده درحوزه سیستان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به حمایت از بافندگان فرش دستباف افزود: اعطای تسهیلات کم‌بهره با سود چهار درصد و برگزاری دوره‌های آموزشی تحت عنوان دوره ارتقای مهارت قالیبافان از مهمترین برنامه‌های حمایتی از قالیبافان در استان است.

کد مطلب 5615671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها