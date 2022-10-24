حدود ۲ هزار متر مربع فرش دستباف منطقه سیستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن، تجارت سیستان و بلوچستان، ایرج حسن پور اظهار داشت: فرش دستباف سیستان در سال ۹۳ به ثبت ملی رسید و با پیگیری‌های اداره کل صمت استان در مرکز ملی فرش ایران در سال ۹۵ ثبت جهانی شده است.

وی بیان کرد: بخش عمده‌ای از فعالان صنعت فرش دستباف در سیستان و بلوچستان بانوان هستند که این هنر نقش بسزایی در اشتغال این قشر دارد. طرح‌های فرش استان بسیار متنوع است که می‌توان به طرح «گلدان خندان» و «تک گل» اشاره کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: یک‌هزار و ۲۸۷ بافنده درحوزه سیستان مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به حمایت از بافندگان فرش دستباف افزود: اعطای تسهیلات کم‌بهره با سود چهار درصد و برگزاری دوره‌های آموزشی تحت عنوان دوره ارتقای مهارت قالیبافان از مهمترین برنامه‌های حمایتی از قالیبافان در استان است.