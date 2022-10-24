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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۲۰

معاون بازرسی صمت آذربایجان غربی:

۲۵۵۵پرونده تخلف نانوایی در آذربایجان غربی تشکیل شد

۲۵۵۵پرونده تخلف نانوایی در آذربایجان غربی تشکیل شد

ارومیه - معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کننده اداره کل صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی از تشکیل دو هزار و ۵۵۵ فقره پرونده تخلف نانوایی ها طی سال جاری خبر داد.

ایرج مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدایی سال جاری تا پایان شهریور ماه ۱۷ هزار و ۱۹۲ مورد بازرسی از نانوایی‌های استان انجام شده است، افزود: در این راستا ۲ هزار و ۵۵۵ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۷۶ میلیارد ریال تشکیل شده که برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲ طرح نظارتی ویژه نیز به مناسبت ایام اربعین حسینی و بازگشایی مدارس در استان همزمان با سراسر کشور به اجرا در آمد که در طرح ویژه اربعین که از ۱۵ الی ۳۱ شهریور اجرا شد ۱۴۷ مورد بازرسی و ۴۳ مورد بازرسی در قالب گشت مشترک از پایانه‌های مسافری استان، رستوران‌ها و دیگر صنوف ذیربط انجام شد که ۶ فقره پرونده به ارزش بیش از ۳۸۲ میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: در طرح ویژه بازگشایی مدارس ۷۸۷ مورد بازرسی از ۶۶۳ واحد صنفی دارای پروانه و ۱۲۴ واحد بدون پروانه صنفی مرتبط انجام و ۵۲ مورد بازرسی نیز در قالب گشت مشترک در همین راستا اجرا شد که ۴۴ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۵۸ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مرندی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی یاد شده ۱۷ هزار و ۵۰۶ مورد بازرسی در قالب گشت مشترک با دستگاه‌های مرتبط صورت گرفت که منجر به تشکیل یک هزار و ۶۹۹ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۷۴۵ میلیارد ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

کد مطلب 5615676

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