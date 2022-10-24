۲۵۵۵پرونده تخلف نانوایی در آذربایجان غربی تشکیل شد

ایرج مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدایی سال جاری تا پایان شهریور ماه ۱۷ هزار و ۱۹۲ مورد بازرسی از نانوایی‌های استان انجام شده است، افزود: در این راستا ۲ هزار و ۵۵۵ فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از ۷۶ میلیارد ریال تشکیل شده که برای رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۲ طرح نظارتی ویژه نیز به مناسبت ایام اربعین حسینی و بازگشایی مدارس در استان همزمان با سراسر کشور به اجرا در آمد که در طرح ویژه اربعین که از ۱۵ الی ۳۱ شهریور اجرا شد ۱۴۷ مورد بازرسی و ۴۳ مورد بازرسی در قالب گشت مشترک از پایانه‌های مسافری استان، رستوران‌ها و دیگر صنوف ذیربط انجام شد که ۶ فقره پرونده به ارزش بیش از ۳۸۲ میلیون ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اضافه کرد: در طرح ویژه بازگشایی مدارس ۷۸۷ مورد بازرسی از ۶۶۳ واحد صنفی دارای پروانه و ۱۲۴ واحد بدون پروانه صنفی مرتبط انجام و ۵۲ مورد بازرسی نیز در قالب گشت مشترک در همین راستا اجرا شد که ۴۴ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۵۸ میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مرندی خاطرنشان کرد: در بازه زمانی یاد شده ۱۷ هزار و ۵۰۶ مورد بازرسی در قالب گشت مشترک با دستگاه‌های مرتبط صورت گرفت که منجر به تشکیل یک هزار و ۶۹۹ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۷۴۵ میلیارد ریال تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.