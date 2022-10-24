به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقری‌فرد شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گفت: دانشگاه علوم پزشکی زنجان از جمله دانشگاه‌های دارای سطح کشور است که در زمینه توسعه و آموزش بسیار مطلوب عمل کرده است.

وی ابراز کرد: اگر آموزش در هر حوزه‌ای وارد شود پیشرفت به خوبی محقق خواهد شد.

معاون آموزش وزیر بهداشت گفت: تحصیلات تکمیلی نیز باید در سند متوازن مورد توجه قرار گیرد و در تدوین این سند از اساتید صاحب نظر استفاده شده است.

باقری فرد بر لزوم وجود زیر ساخت لازم بر افزایش ظرفیت رشته‌ها تاکید کرد و بیان داشت: بدون در نظر گرفتن زیر ساخت لازم کیفیت آموزش به خطر خواهد می‌افتد.

وی تاکید کرد: نیروی انسانی مهمترین منابع کشور است و توجه به اساتید و نخبه‌ها از جمله وظایف مسئولین وزارتخانه و کشور است.

معاون آموزش وزیر بهداشت گفت: در وزارت بهداشت ۲۱ هزار عضو هیأت علمی و ۲۵۴ هزار دانشجو در رشته‌های مختلف به آموزش و تحصیل مشغول هستند.