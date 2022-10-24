برنامه دولت برای ساماندهی محلات کم برخوردار و محروم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور صبح امروز (دوشنبه) در همایش اقدامات انجام شده برای ۲۰۲۰ محله کم برخوردار که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: در خصوص مسأله‌ای گرد هم آمدیم که از جمله موضوعات از جهات عدالت پیشگی، رفع تبعیض، محرومیت زدایی و مسائل اجتماعی بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: ما سلسله محله‌هایی را یافتیم که درست به آنها رسیدگی نشده است. این محله‌ها گاهی به دلیل رشد و شتاب مهاجرت به شهرها به این وضعیت رسیده‌اند که در آنجا با مشکلات مختلفی مواجه هستیم.

وزیر کشور بیان کرد: پرداختن به مسائل اجتماعی از وظایف مهم وزارت کشور است. سلسله مشکلاتی در این محلات و مناطق داریم که از نوع محرومیت و مسائل اقتصادی است که باید مساعدت شود تا در راستای توانمند سازی آنها تلاش شود و افراد روی پای خود بایستند.

وحیدی با بیان اینکه در محلات مورد اشاره ظرفیت‌های بسیار خوبی وجود دارد، تصریح کرد: در برخی از این محلات خانواده معظم شهدا حضور دارند و در نهایت پرداختن به مسائل اجتماعی از اهم اموری است که باید به آن توجه شود.

وی گفت: در این محلات با رشد شتابانی که اتفاق افتاده موارد فرهنگی و اجتماعی ما توسعه نداشته است. ما گسست‌های محله‌ای و محلاتی که مشکلات ملکی و مسکن دارند را شاهد هستیم و در کنار آن مردم بسیار خوبی که انقلاب دوست و کشور دوست و مهربان هستند در این محلات زندگی می‌کنند.

وزیر کشور اضافه کرد: برای توجه به این مسأله ساختاری برای محرومیت زدایی و عمران و توانمند سازی این محلات شکل گرفت و با حضور نهادهای مرتبط مانند ستاد اجرایی فرمان امام و سایر نهادها برقرار است. برای این کار ابلاغیه‌هایی به استانداران مختلف و بخشداران و شهرداران صادر شد تا بتوانیم در این شماره کار مهمی را شکل دهیم.

وحیدی خاطرنشان کرد: در این جلسه می‌خواهیم هر چه بیشتر و با سازماندهی بهتر و سریع‌تر کار درخوری که مورد توجه و تاکید رهبر معظم انقلاب بوده و هست را انجام دهیم. اینها دستاوردهای مهمی است که در این حوزه انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات مؤثری دولت در خصوص توجه به این مناطق و محلات ادامه داد: اخیراً آئین نامه‌ای برای مالکیت خانه‌های بدون سند در این راستا انجام شده است که بسیار می‌تواند اثرگذار باشد. ان شاءالله این جلسه نقطه آغازی باشد تا این موضوع را در یک زمان بندی خوب مانند پایان دولت این مناطق را به وضعیت قابل قبولی برسانیم.