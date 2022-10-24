پیروزی تیم فوتسال سن ایچ ساوه در هفته دهم لیگ برتر

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته دهم تیم سن ایچ ساوه نماینده لیگ برتری فوتسال استان مرکزی در خانه ۸- ۳ گوهر زمین سیرجان را در هم کوبید.

سن ایچ که هفته گذشته با تساوی مقابل گیتی پسند اصفهان یکی از جدی ترین رقبای خود به تک امتیاز مسابقه هفته نهم بسنده کرده بود، این هفته در یک دیدار سراسر هجومی با ۳ گل مهدی اسد شیر، دو گل فرشید نادری و گل‌های شهاب بشری، سینا پرکاس و روح الله ایثاری ۸ سه بر میهمان سیرجانی خود غلبه کرد.

سن ایچ با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و با ۳ امتیاز کمتر از مس سونگون با یک رده صعود خود را به خانه دوم جدول رساند.