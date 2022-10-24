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۲ آبان ۱۴۰۱، ۹:۵۲

پیروزی تیم فوتسال سن ایچ ساوه در هفته دهم لیگ برتر

پیروزی تیم فوتسال سن ایچ ساوه در هفته دهم لیگ برتر

ساوه- تیم سن ایچ ساوه از سری رقابت های هفته دهم لیگ برتر فوتسال حریف خود تیم گوهرزمین سیرجان را با نتیجه ۸ بر ۳ شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه لیگ برتر فوتسال و از هفته دهم تیم سن ایچ ساوه نماینده لیگ برتری فوتسال استان مرکزی در خانه ۸- ۳ گوهر زمین سیرجان را در هم کوبید.

سن ایچ که هفته گذشته با تساوی مقابل گیتی پسند اصفهان یکی از جدی ترین رقبای خود به تک امتیاز مسابقه هفته نهم بسنده کرده بود، این هفته در یک دیدار سراسر هجومی با ۳ گل مهدی اسد شیر، دو گل فرشید نادری و گل‌های شهاب بشری، سینا پرکاس و روح الله ایثاری ۸ سه بر میهمان سیرجانی خود غلبه کرد.

سن ایچ با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد و با ۳ امتیاز کمتر از مس سونگون با یک رده صعود خود را به خانه دوم جدول رساند.

کد مطلب 5615705

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