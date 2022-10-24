ایجاد سایت جامع هسته ای در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی صبح دوشنبه در آئین کلنگ زنی شهرک پرتودهی کوثر بیان کرد: یکی از محورها توسعه پرتو ها در سطح کشور است و با توجه به خواست اداره اوقاف بخش مهمی از این طرح در استان فارس اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: براساس نقشه و طرحی که ارائه شده در شهرک صنعتی شیراز اجرایی خواهد شد این طرح برای موضوعات پرتودهی مواد غذایی و سایر حوزه‌ها قابل استفاده است.

اسلامی افزود: طرح توسعه گاما و پلاسما یکی دیگر از طرح‌های است که مورد استفاده قرار گرفته است و می‌توان در حوزه‌های مختلف نظیر پزشکی و کشاورزی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: امید است بتوان سایت جامع هسته‌ای در استان فارس ایجاد شود تا با ایجاد رآکتور زمینه فعالیت‌های آموزشی و صنعتی در استان فارس مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته او این طرح و سازمان انرژی اتمی می‌توان نقش ویژه ای در توسعه فناوری استان فارس داشته باشد این طرح به علت دارا بودن چهار سر فصل طی یک سال آینده قابل بهره برداری است.