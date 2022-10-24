به گزارش خبرنگار مهر، احمد غریبی صبح دوشنبه در دیدار با مدیر و کارکنان استاندارد کنگان ضمن تبریک هفته استاندارد و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته بر اهمیت و نقش جایگاه استاندارد و به ویژه استانداری سازی خدمات تاکید کرد.

وی اضافه کرد: با توجه برگزاری جلسه کارگروه استاندارد سازی در شهرستان بر لزوم پیگیری مصوبات و برگزاری مستمر آن تاکید داشتند.

فرماندار کنگان در خصوص ترویج فرهنگ استاندارد هماهنگی با آموزش و پرورش جهت فرهنگ سازی این مهم در سطح مدارس نظارت کیفی بر فعالیت‌ها در شهرستان مطالبی را بیان نمود.

رئیس اداره استاندارد ضمن ارائه گزارش عملکرد یک ساله بر لزوم استاندار سازی تجهیزات زمین‌های بازی و تفریحی و آسانسورهای مراکز عمومی و پرتردد عمومی و دولتی به ویژه ساختمان پزشکان تاکید کرد.

رامشی افزود: در رویکرد جدید سازمان مبنی بر استاندارد سازی خدمات از جمله خانه سالمندان، سالن‌های ورزشی، مدارس ابتدایی، هتل‌ها و دفاتر پستی طبق ماده ۱۷ تقویت توسعه نظام استاندارد ارائه گزارش کردند.