ایجاد تفرفه و ناامنی هدف اصلی دشمنان نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، سردار سرتیپ رحیم جهانبخش عصر یکشنبه در مراسم صلح و سازش بین دو طایفه در منطقه دشت بیل شهرستان اشنویه با بیان اینکه اسلام دینی جامع و کامل و دین مهربانی و رحمت است، افزود: دشمن از ابزارهای مختلف در جهت ضربه زدن به کشورمان استفاده کرده ولی در تمام جبهه‌ها با هوشیاری مردم ناکام مانده است.

فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی اظهار کرد: اکنون استراتژی بدخواهان ایجاد ناامنی نقطه‌ای در سراسر کشور است که این توطئه هم با هوشیاری مردم خنثی شده و ناکام خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از ایجاد ناامنی توسط بدخواهان وابسته کردن کشورها است، یادآور شد: توسعه، پیشرفت، رشد اقتصادی در گرو امنیت پایدار است و اکنون مردم باید برای تحقق این اصل مهم، با هوشیاری عمل کنند.

سردار جهانبخش اضافه کرد: ایجاد هرگونه ناامنی و در هر سطحی در مسیر اهداف بدخواهان است و سبب عقب ماندگی می‌شود.

وی با بیان اینکه نقش ریش سفیدان و معتمدان در حل مسائل اساسی ضروری و برجسته است، گفت: با وساطت رئیس ایل هرکی، اعضای شورای تأمین شهرستان اشنویه و برخی معتمدین محلی اختلاف ۲ طایفه در این منطقه منجر به صلح و سازش شد.

اواسط خرداد گذشته، چند نفر بدلیل اختلاف و نزاع خانوادگی در خیابان آزادگان ارومیه درگیر شدند، این درگیری منجر به تیراندازی شده بود.

سرنشینان خودرو سواری پژو که با سلاح گرم به سمت طرف مقابل شلیک کرده بودند و طرف مقابل از ۲ طایفه ساکن در منطقه دشت بیل اشنویه هستند در این آئین با وساطت فرماندار اشنویه و فرمانده انتظامی آذربایجان غربی اختلاف دو طایفه حل و در نهایت منجر به صلح و سازش بین طرفین شد.