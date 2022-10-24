«پرتودهی» از موارد استفاده صلح آمیز هسته ای است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه در آئین کلنگ زنی شهرک پرتودهی کوثر بیان کرد: فارس استانی با ظرفیت در حوزه‌های مختلف است و امید است با سلیقه‌های خود و هم افزایی زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

وی افزود: سازمان اوقاف داراب ابتکارات خوبی در حوزه‌های بهداشت و سلامت بوده است از این رو می‌توان امیدوار بود مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان توسط فعالیت‌های این سازمان برطرف شود.

استاندار فارس گفت: کشورهای مختلفی خواهان محصولات تولیدی در استان فارس هستند و می‌توان با استفاده از ظرفیت موجود در استان فارس زمینه توسعه فعالیت‌های انرژی اتمی را در فارس فراهم کرد.

وی افزود: همکاری خوبی توسط سازمان انرژی اتمی و اوقاف در استان فارس صورت گرفته است که می‌توان عاملی برای توسعه فارس شود.

به گفته او یکی از عرصه‌های جدی و استفاده صلح آمیز هسته‌ای موضوع پرتودهی است و می‌توان از این حوزه در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات مواد غذایی استفاده کرد.