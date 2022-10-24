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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰

استاندار فارس مطرح کرد؛

«پرتودهی» از موارد استفاده صلح آمیز هسته ای است

«پرتودهی» از موارد استفاده صلح آمیز هسته ای است

شیراز- استاندار فارس گفت: «پرتو دهی» از موارد صلح امیز انرزی هسته ای است که با توجه به ظرفیت های موجود در استان فارس مد نظر قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه در آئین کلنگ زنی شهرک پرتودهی کوثر بیان کرد: فارس استانی با ظرفیت در حوزه‌های مختلف است و امید است با سلیقه‌های خود و هم افزایی زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

وی افزود: سازمان اوقاف داراب ابتکارات خوبی در حوزه‌های بهداشت و سلامت بوده است از این رو می‌توان امیدوار بود مشکلات موجود در حوزه بهداشت و درمان توسط فعالیت‌های این سازمان برطرف شود.

استاندار فارس گفت: کشورهای مختلفی خواهان محصولات تولیدی در استان فارس هستند و می‌توان با استفاده از ظرفیت موجود در استان فارس زمینه توسعه فعالیت‌های انرژی اتمی را در فارس فراهم کرد.

وی افزود: همکاری خوبی توسط سازمان انرژی اتمی و اوقاف در استان فارس صورت گرفته است که می‌توان عاملی برای توسعه فارس شود.

به گفته او یکی از عرصه‌های جدی و استفاده صلح آمیز هسته‌ای موضوع پرتودهی است و می‌توان از این حوزه در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صادرات مواد غذایی استفاده کرد.

کد مطلب 5615719

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