هوای مشهد ناسالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۱۴۰ مانند روز گذشته در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بیشترین بار آلودگی از ایستگاه شهید کریمی با عدد شاخص ۱۸۹ در شرایط ناسالم برای همه به ثبت رسیده است.

همچنین کیفیت هوا در مناطق سرافرازان، سمزقند، خاقانی و چمن برای تمامی افراد در شرایط آلوده قرار دارد.

کیفیت هوای مناطق صدف و شهید آوینی سالم و کیفیت هوای ۱۶ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا، دارای شرایط ناسالم و آلوده برای افراد حساس است.

دمای حال حاضر ۱۲ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است.