شناسایی سالانه ۱۵۰ بیمار جدید مبتلا به سل در آذربایجان شرقی

سیمین خیاط زاده در گفت‌وگو با مهر در رابطه با بیماری سل اظهار کرد: سل یک بیماری عفونی و شایع است که راه‌های انتقال آن از طریق تنفس است اما مانند ویروس کرونا نیست که با یک نفس منتقل شود؛ باید مدت طولانی افراد در ارتباط باشند و زمان‌بر است.

وی ادامه داد: هنگام عطسه، سرفه، حرف زدن و حتی خندیدن بیمار مبتلا به سل ریوی، قطراتی ریز حاوی میکروب در هوا پراکنده می‌شوند که می‌توانند به مدت چند ساعت در هوا به حالت معلق باقی بمانند، اگر فردی سالم در هوای آلوده به این قطرات ریز، تنفس کند میکروب سل وارد ریه‌های او خواهد شد، با این حال برای انتقال بیماری، معمولاً تماس طولانی و نزدیک با بیمار لازم است.

وی افزود: سل مزمن است و پر سر و صدا نیست و مانند ویروس کرونا یا آنفلوآنزا نیست که فرد شدیداً تب کند و بدحال شود، آرام آرام فرد ضعیف و بی‌اشتها شده و سپس خود را نشان می‌دهد.

خیاط زاده خاطرنشان کرد: سل و کرونا هر دو بیماری تنفسی هستند و عمدتاً هم ریه را درگیر می‌کنند و شباهت‌هایی در علائم بالینی این دو وجود دارد؛ اما معمولاً سرفه‌ها در کرونا خشک و در بیماری سل خلط‌دار هستند.

وی در خصوص سل ریوی گفت: اگر یک عفونت سل فعال شود، در حدود ۹۰ درصد از مردم در ریه‌ها بروز می‌کند، علائم می‌تواند شامل درد قفسه سینه و سرفه‌های طولانی باشد که تولید خلط می‌کند و در حدود ۲۵ درصد از افراد هیچ علائمی ندارد.

وی با اشاره به اینکه راه‌های تشخیص این بیماری اضافه کرد: برای تشخیص سل، نمونه خلط صبحگاهی تهیه و در آزمایشگاه بررسی می‌شود و احتمالاً برای تشخیص دقیق‌تر چندین بار تکرار شود.

مدیر گروه پیشگیری از بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تبریز متذکر شد: هر فردی که سرفه می‌کند، جدا از اینکه پزشکان چگونه تشخیص داده‌اند، باید حتماً برای تشخیص سل مراجعه کند حتی اگر فرد سیگاری باشد یا هر بیماری دیگری هم داشته باشد، احتمال بروز سل صفر نیست.

وی در ادامه بیان کرد: باکتری سل در ریه‌ها مانده و به صورت مخفی در ریه زندگی می‌کند و زمانی که بدن فرد از لحاظ سیستم ایمنی ضعیف شود، بروز کرده و انواع بیماری را با خود ایجاد می‌کند.

وی در رابطه با عوارض این بیماری یادآور شد: اگر چنانچه بیماری سل درمان نشود، ریه‌ها تخریب و قسمتی از ریه را از دست داده و سبب کاهش وزن، ضعف عمومی و از دست رفتن توان کار و فعالیت می‌شود و خونریزی وسیع‌تری روی داده، فرد بستری شده و در برخی موارد هم فوت می‌شود اما روند آن آهسته است.

خیاط زاده گفت: افراد دارای سرفه مزمن خشک مشکوک به ابتلا است، آزمایش و تشخیص آن در آزمایشگاه‌های وابسته به معاونت بهداشتی رایگان است، داروی آن هم وابسته به سیستم بهداشت بوده و به دلیل اینکه گران هستند، رایگان عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه حداقل زمان درمان آن شش ماه است اما ۹ الی ۱۲ ماه طول می‌کشد، در پایان تاکید کرد: میزان بروز آن را در صد هزار نفر اعلام می‌کنند اما سالانه ۱۵۰ مورد مبتلای به سل در آذربایجان شرقی شناسایی می‌شود که ۵۰ درصد آنها سل ریوی خلط مثبت، ۳۵ درصد خلط منفی و ۱۵ درصد هم در دستگاه‌های دیگر بدن مانند استخوان، تخمدان و رحم بروز می‌کند.