مشهود تقی لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استفاده از ماسک به شدت در این استان کاهش دارد، گفت: تعداد بستری‌های مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان افزایش یافته است به گونه ای که موارد مثبت در شهرستان خرمدره بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

وی ابراز کرد: متاسفانه ویروس آنفلوانزا هم رو به افزایش است و امسال زودتر این ویروس مهمان زنجانی‌ها شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: متاسفانه ویروس کرونا وآنفلوانزا هر دو پای به پای هم جولان می‌دهند و می‌طلبد مردم بهداشت فردی و اجتماعی را بیشتر رعایت کنند.

تقی لو تاکید کرد: هم اکنون ۵۷ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان زنجان بستری هستند.

وی با بیان اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان زنجان بسیار ضعیف شده است، افزود: زدن ماسک، شستن و ضد عفونی کردن دست‌ها، پرهیز از حضور در تجمعات و رعایت تمام شیوه نامه‌های بهداشتی ضروری است و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.