تدوین ۳۰ برنامه در راستای اجرایی کردن سبک زندگی اسلامی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌اله دژکام صبح دوشنبه در همایش ائمه جمعه و رؤسای آموزش و پرورش فارس بیان کرد: در راستای سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش، استان فارس در خصوص اجرایی کردن سند تحول گام‌هایی برداشته و ائمه جمعه سراسر استان نیز همواره در این زمینه تلاش می‌کنند.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: رئوس کارهایی که در باب سند نقشه مهندسی فرهنگی است در سند تحول بنیادین نیز وجود دارد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس گفت: نسبت به برنامه‌های دولت باید حساس باشیم و برای اجرایی کردن آنها تلاش کنیم.

آیت‌الله دژکام اضافه کرد: برنامه‌های اقتصادی اگر به ارتقای فرهنگی بر اساس سبک زندگی اسلامی منجر شود، مطلوب است.

او اظهار کرد: در استان فارس ۳۰ برنامه برای اجرایی کردن سبک زندگی اسلامی تدوین شده بنابراین ائمه جمعه در راستای نقشه مهندسی فرهنگی، پیگیر این ۳۰ برنامه باشند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین بر بهره گیری از نیروهای متخصص و متدین تاکید و عنوان کرد: نهادها و سازمان‌های مختلف باید در امر تربیت همکاری نزدیکی با آموزش و پرورش داشته باشند.

آیت‌الله دژکام خاطرنشان کرد: در طرح مدارس امین، یک ششم دانش آموزان تحت پوشش طرح امین هستند که دشمن از چنین مسئله‌ای هراس دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: در استان فارس، بزرگان همواره سعی می‌کنند با سعه صدر مسائل و مشکلات را حل و فصل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس عنوان کرد: ائمه جمعه باید برنامه‌های آموزش و پرورش را رصد و با مدیران آموزش و پرورش در اجرایی شدن آن همکاری کنند.

آیت‌الله دژکام اضافه کرد: مهارت ارتباط با نوجوان بسیار ضروری و فرا گرفتنش امری ضروری‌تر است نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز گفت: کار تربیتی سلیقه و هنر می‌خواهد لذا کارهای خوب افراد را تبلیغ و آن را الگو سازی کنید.