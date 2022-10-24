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۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۰:۳۰

فرمانده انتظامی شهرستان مُهر:

قتل پیرزن برای ۱۱۰ گرم طلا در شهرستان مهر/قاتل دستگیر شد

قتل پیرزن برای ۱۱۰ گرم طلا در شهرستان مهر/قاتل دستگیر شد

شیراز - فرمانده انتظامی شهرستان مُهر گفت: قاتلی که به خاطر سرقت طلا، پیرزنی را در بخش «اسیر» این شهرستان کشته بود، دستگیر و روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهادر رزمجوئی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: بیستم مهرماه و به دنبال وقوع یک فقره قتل در بخش «اسیر» شهرستان مُهر، بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران طی تحقیقات خود پی‌بردند که فردی ناشناس از طریق دیوار وارد منزل پیرزن شده و پس از سرقت طلاجات، ضمن وارد کردن چند ضربه با سلاح سرد به دستان وی، مقتول را با دست خفه کرده و متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان مُهر ادامه داد: تحقیقات تخصصی پلیس برای شناسایی عامل یا عاملان قتل به صورت ویژه آغاز و مشخص شد که قاتل به یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی گریخته است.

سرهنگ رزمجوئی ادامه داد: مأموران با اخذ نیابت قضائی به محل اختفای متهم (شهرستان قوچان) عزیمت و با همکاری مأموران پلیس آگاهی آن شهرستان طی یک عملیات ضربتی قاتل ۵۴ ساله را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی مُهر با اشاره به اینکه در تحقیقات تکمیلی متهم به جرم خود اعتراف و علت و انگیزه قتل را سرقت طلاجات مقتول عنوان کرد، گفت: در بازرسی از مخفیگاه قاتل ۱۱۰ گرم طلای مسروقه متعلق به مقتول کشف شد.

این مقام انتظامی ضمن ابراز تأسف از وقوع چنین حوادث تلخ و ناگوار، خاطر نشان کرد: پلیس با همکاری دستگاه قضا با افراد هنجارشکن برخورد قانونی خواهد کرد.

کد مطلب 5615759

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