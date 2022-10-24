توقیف یک فروند شناور حامل ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید مهدوی بیان داشت: در راستای مأموریت محوله، ناوگروه دریابانی مستقر در این جزیره حین پایش و حراست از مرز دریایی کشورمان، ضمن شناسایی یک فروند شناور حامل ۱۸ دستگاه ماینر قاچاق، نسبت به توقیف آن اقدام کرده است.

این مقام قضایی تصریح کرد: ۲ سرنشین این شناور نیز دستگیر شده اند که جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی در بازداشت به سر می برند. مأموران موفق شدند در جریان بازرسی از شناور مذکور، ۲۰ دستگاه فن ماینر به همراه متعلقات آن را نیز کشف و ضبط کنند.

مهدوی مجد خاطرنشان کرد: استخراج ارز دیجیتال تابع قوانین و مقررات خاصی است که متقاضیان آن تنها با دریافت مجوز و استفاده از برق با تعرفه مشخص می‌توانند در این خصوص اقدام کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قشم یادآور شد: با توجه به مأموریت ابلاغی از سوی دستگاه قضایی استان در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال و با هدف بهره مندی یکسان همه مردم از حامل‌های انرژی خصوصاً برق ضمن اعمال نظارت مستمر و پایش دقیق به منظور جلوگیری از استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال، با ناقضان قانون و متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.