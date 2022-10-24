آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ر اساس تحلیل نقشه‌های آینده‌‎نگری و تصاویر ماهواره، امشب از شمال غرب استان بر میزان ابرناکی افزوده شده و بتدریج رگبار باران مناطق مستعد همراه با رعدوبرق و احتمال رخداد تگرگ آغاز می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: فردا بر گستردگی بارش در نیمه شمالی و شرق استان افزوده خواهد شد و بیشترین مقدار بارندگی برای مناطقی از شمال غرب استان پیش‎ بینی می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین فردا در مناطقی وزش باد به نسبت شدید تا شدید با گردوخاک و احتمال آسیب به سازه‌های موقت رخ خواهد داد. این وضعیت تا چهارشنبه صبح ادامه داشته و سپس بطور موقت جو به نسبت پایدار است. روند کاهش دمای هوا از فردا آغاز تا پنج‎شنبه صبح ادامه خواهد داشت.

فاروقی همچنین به وضع هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوه‎سرخ با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس سردترین و سبزوار با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین مقدار بارش و سرعت وزش باد به ترتیب از شهرستان‌های قوچان ۸/۷ میلی‌متر و سبزوار ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.