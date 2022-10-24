آیدا فاروقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ر اساس تحلیل نقشههای آیندهنگری و تصاویر ماهواره، امشب از شمال غرب استان بر میزان ابرناکی افزوده شده و بتدریج رگبار باران مناطق مستعد همراه با رعدوبرق و احتمال رخداد تگرگ آغاز میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: فردا بر گستردگی بارش در نیمه شمالی و شرق استان افزوده خواهد شد و بیشترین مقدار بارندگی برای مناطقی از شمال غرب استان پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: همچنین فردا در مناطقی وزش باد به نسبت شدید تا شدید با گردوخاک و احتمال آسیب به سازههای موقت رخ خواهد داد. این وضعیت تا چهارشنبه صبح ادامه داشته و سپس بطور موقت جو به نسبت پایدار است. روند کاهش دمای هوا از فردا آغاز تا پنجشنبه صبح ادامه خواهد داشت.
فاروقی همچنین به وضع هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته کوهسرخ با کمینه دمای ۶ درجه سلسیوس سردترین و سبزوار با بیشینه دمای ۲۷ درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بودهاند.
کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت کمینه و بیشینه دمای هوای شهر مشهد مقدس به ترتیب ۱۰ و ۲۰ درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین مقدار بارش و سرعت وزش باد به ترتیب از شهرستانهای قوچان ۸/۷ میلیمتر و سبزوار ۵۰ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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