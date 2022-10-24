جزئیات فوت دانش آموز کرجی/ بررسی علت فوت توسط پزشکی قانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی در رابطه با جزئیات فوت یک دانش‌آموز در یکی از مدارس شهرستان کرج اظهار کرد: روز شنبه ۳۰ مهر ماه گزارشی از مدرسه سوم شعبان کرج که مدرسه مقطع متوسطه اول است به کلانتری محل مبنی بی هوشی دانش آموزی بعد از ورود به مدرسه اعلام می‌شود. این دانش آموز بعد از ورود به مدرسه از پشت سر به زمین می‌افتد و مسئولان مدرسه بلافاصله با اورژانس تماس می‌گیرند و فرد به بیمارستان شهید مدنی کرج منتقل می‌شود، متأسفانه با وجود اقدامات پزشکی انجام شده، این دانش آموز فوت می‌کند.

رئیس کل دادگستری البرز بیان کرد: زمانی که این دانش آموز در مدرسه به زمین می‌افتد توسط دوربین‌های مدرسه ثبت شده است و دانش آموزان دیگری نیز در محل حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این دانش آموز در سال دوم مقطع متوسطه اول در حال تحصیل بوده و ۱۳ سال سن داشت، گفت: بعد از اعلام فوت این دانش آموز به دادسرای کرج، بازپرس به همراه سرپرست دادسرای جنایی استان البرز به منظور بررسی پرونده در پزشکی قانونی استان حاضر می‌شوند و دستورات لازم به پزشکی قانونی برای بررسی و اعلام تامه فوت صادر می‌شود.

فاضلی هریکندی گفت: طبق اعلام پزشکی قانونی استان در حال حاضر نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در مورد علت تامه فوت این دانش آموز کرد و نمونه‌های سم شناسی، آسیب شناسی و سایر نمونه‌هایی که برای اعلام علت فوت لازم است از جسد اخذ شده است و باید منتظر ماند تا نتایج آزمایش‌ها اعلام شود و برای این موضوع حدود ۳ هفته نیاز است.