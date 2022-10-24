به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رضایی گفت: پیشرفت اینترنت از یک سو برای ما فرصت است و از سوی دیگر تهدید، چرا که ابزارهای فناوری اطلاعات به تدریج راهی برای مجرمان و برای رسیدن به اهداف آن‌ها تبدیل شده است.

وی بیان داشت: در این رابطه پرونده‌هایی که در خصوص جرایم فضای مجازی شکل گرفته‌اند بیشتر مربوط به افراد جوان، کم سن و سال و با استعداد بوده است به گونه‌ای که بیشترین رده سنی متهمین پلیس فتا بین ۱۳ تا ۳۰ سال است که تقریباً ۷۰ درصد از آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه بیشترین جرایمی که متوجه پسران و دختران جوان در فضای مجازی می‌شود در خصوص کلاهبرداری و برداشت از حساب بانکی آنهاست عنوان کرد: هتک حیثیت در این فضا به عنوان دومین جرم مطرح است و حجم پرونده‌های زیادی را به خود اختصاص داده است.

رئیس پلیس فتا استان کرمان اظهار داشت: اخاذی و انتقام جویی از دیگر دلایل ارتکاب جرم در فضای مجازی است؛ بررسی برخی پرونده‌های قضائی نشان می‌دهد که انتقام جویی و بروز اختلافات فامیلی و همچنین اخاذی با تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی، باعث شده تا مجرمان ابتدا با جلب اعتماد طعمه وارد عمل شوند و سپس دست به اعمال مجرمانه بزنند.

سرهنگ رضایی گفت: بررسی پرونده‌های قضائی بیانگر آن است که مجرمان ابتدا با انتشار جملات محبت آمیز و عاشقانه در گروه‌های اجتماعی سعی می‌کنند اعتماد سازی کرده و سپس با بهانه ازدواج، تصاویر دختران جوان را به دست می‌آورند و از این طریق اقدام به اخاذی می‌کنند و تقریباً ۷۰ درصد مزاحمت‌های فضای سایبری، مربوط به زنان بوده است و این بدان معناست که زنان بیشتر از مردان در این زمینه در معرض خطر هستند.